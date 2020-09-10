Tır traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi D200 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.D. (50) yönetimindeki 19 LL 610 plakalı tır, önünde seyreden M.K.’nın kullandığı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan Bahtiyar Ünlü (56) olay yerinde hayatını kaybederken Leman Kara ise (45) ağır yaralandı. Yaralı Leman Kara, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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