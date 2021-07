Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

Yozgat’ta çay ocağı işleten Abdülmelik Tuncay Özentürk, ülkenin dört bir yanından futbol takımlarının atkılarından oluşan 80 parçalık koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.

Yozgatspor taraftarı olan Abdülmelik Tuncay Özentürk, uzun yıllar kırmızısiyahlı takımda hem amigoluk hem de taraftar derneği başkanlığında görev aldı. Bu süre zarfında gerek deplasman maçlarında gerekse Yozgat’ta oynanan maçlarda rakip taraftarlarla atkı değiştirme geleneğini devam ettirdi. Özentürk, sahip olduğu atkılarla geniş bir koleksiyon oluşturdu.

Özentürk, Yozgatspor atkısıyla başlayan koleksiyonunda yaklaşık 80 parçaya ulaştı. Özentürk’ün koleksiyonunda Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde bulunan takımların atkıları bulunuyor. Özentürk’ün hedefi yurt dışı da olmak üzere atkı koleksiyonu sayısını 250’ye çıkarmak.



"Her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık"

Atkı koleksiyonuna gönül verdiği Yozgatspor atkısıyla başlayan Özentürk, “Çocukluktan itibaren, yaklaşık 35 seneden beri Yozgatspor taraftarıyım. Tribün liderliği, amigoluk ve taraftarlar derneği başkanlığı yaptım. Yıllardır deplasmanlara gidiyoruz, Yozgat’a gelen taraftarlar oluyor. Türkiye’nin çeşitli illerine her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık. Buraya gelen taraftarlardan atkı aldık biz onlara verdik. Böyle bir geleneği devam ettirdik. Yeni açtığımız dükkana da bu atkıları astık. Güzel bir ambiyans oldu gelenin ilgisini çekiyor. Her birinin bir hatırası vardır. Yani baktıkça hatıralarımız canlanıyor. Yaklaşık elimde 80 tane atkı var. Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, amatör ligde oynayan birçok takımın atkıları mevcut” dedi.



"Bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum"

Atkı koleksiyonuna yenilerini de ekleyeceğini belirten Özentürk, "Burası Yozgat’ın spor camiasının buluştuğu yer, futbol burada konuşuluyor. Bizim Yozgatspor sevdamız devam ediyor. Biz futbolu, tüm futbol takımlarını seviyoruz. Burada atkıların bulunması da kardeşlik açısından çok güzel bir durum. Şu anda 80 tane takımın atkısı var, bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum. Bu dostlukları ve arkadaşlıkları pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

