Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

İHA

Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

Yozgat’ta çay ocağı işleten Abdülmelik Tuncay Özentürk, ülkenin dört bir yanından futbol takımlarının atkılarından oluşan 80 parçalık koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.
Yozgatspor taraftarı olan Abdülmelik Tuncay Özentürk, uzun yıllar kırmızısiyahlı takımda hem amigoluk hem de taraftar derneği başkanlığında görev aldı. Bu süre zarfında gerek deplasman maçlarında gerekse Yozgat’ta oynanan maçlarda rakip taraftarlarla atkı değiştirme geleneğini devam ettirdi. Özentürk, sahip olduğu atkılarla geniş bir koleksiyon oluşturdu.
Özentürk, Yozgatspor atkısıyla başlayan koleksiyonunda yaklaşık 80 parçaya ulaştı. Özentürk’ün koleksiyonunda Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde bulunan takımların atkıları bulunuyor. Özentürk’ün hedefi yurt dışı da olmak üzere atkı koleksiyonu sayısını 250’ye çıkarmak.

"Her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık"
Atkı koleksiyonuna gönül verdiği Yozgatspor atkısıyla başlayan Özentürk, “Çocukluktan itibaren, yaklaşık 35 seneden beri Yozgatspor taraftarıyım. Tribün liderliği, amigoluk ve taraftarlar derneği başkanlığı yaptım. Yıllardır deplasmanlara gidiyoruz, Yozgat’a gelen taraftarlar oluyor. Türkiye’nin çeşitli illerine her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık. Buraya gelen taraftarlardan atkı aldık biz onlara verdik. Böyle bir geleneği devam ettirdik. Yeni açtığımız dükkana da bu atkıları astık. Güzel bir ambiyans oldu gelenin ilgisini çekiyor. Her birinin bir hatırası vardır. Yani baktıkça hatıralarımız canlanıyor. Yaklaşık elimde 80 tane atkı var. Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, amatör ligde oynayan birçok takımın atkıları mevcut” dedi.

"Bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum"
Atkı koleksiyonuna yenilerini de ekleyeceğini belirten Özentürk, "Burası Yozgat’ın spor camiasının buluştuğu yer, futbol burada konuşuluyor. Bizim Yozgatspor sevdamız devam ediyor. Biz futbolu, tüm futbol takımlarını seviyoruz. Burada atkıların bulunması da kardeşlik açısından çok güzel bir durum. Şu anda 80 tane takımın atkısı var, bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum. Bu dostlukları ve arkadaşlıkları pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lavanta çiftçinin alternatif ürünü oldu
YEREL HABERLER Lavanta çiftçinin alternatif ürünü oldu
Vali Polat vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı
YEREL HABERLER Vali Polat vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı
Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak
YEREL HABERLER Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak
Akdağmadeni’nde atık malzemeler işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde atık malzemeler işlenerek geri ...
Yozgat’ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari ...
Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
YEREL HABERLER Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı