YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Türkiye'nin derdi geçim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına itirazların halen devam ettiğini anımsattı.

Suat Kılıç, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) itirazları, hukuki normlara uygun olarak kamu vicdanını rahatlatacak şekilde kararlara bağlamasını beklediklerini söyledi.

Seçimlerin ardından yeni bir erken seçim tartışmalarının başlamasına ilişkin Kılıç, Yeniden Refah Partisinin bu konuda net duruş sergilediğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

"TÜRKİYE'NİN DERDİ BUGÜN SEÇİM DEĞİL GEÇİMDİR"

Kılıç, "Türkiye'nin ihtiyacı parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil, geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Suat Kılıç, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına ilişkin sorusuna, "Yeniden Refah Partisi yeni anayasa çağrılarına kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Bir teklif olursa bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti, MHP ya da CHP grubundan veya TBMM'de temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubundan bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye açığız." yanıtını verdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.