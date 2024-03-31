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        Haberler Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu

        YSK Başkanı Ahmet Yener oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:33
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        YSK Başkanı Yener'den ilk açıklama
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        YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu verdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

        Yener, "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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