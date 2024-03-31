YSK Başkanı Ahmet Yener oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu verdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Yener, "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.