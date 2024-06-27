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        Haberler Bilgi Gündem YSK son dakika milletvekili sayısı: Antalya kaç Milletvekili çıkaracak? Antalya milletvekili sayısı

        YSK 81 ilde milletvekili sayısını açıkladı: Antalya kaç milletvekili çıkaracak?

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili dağılım tablosunu yayınladı. Bazı illerdeki milletvekili sayısı düşerken, bazılarında arttı. Peki, Antalya kaç milletvekili çıkaracak? İşte, YSK 81 il milletvekili sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:32
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        YSK illerin milletvekili sayılarının olduğu dağılım tablosunu yayınladı. TÜİK'in 31 Aralık 2023 tarihli nüfus bilgileri kapsamında 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yapıldı. Başta Antalya olmak üzere tüm illerin milletvekili sayısı belirlendi. Peki, Antalya kaç milletvekili çıkaracak? İşte, detaylar...

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        ANTALYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

        YSK tarafından yapılan milletvekili sayısı tablosuna göre; Antalya 17 milletvekili çıkaracak.

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        HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

        Adana 15,

        Adıyaman 5,

        Afyonkarahisar 6,

        Ağrı 4,

        Amasya 3,

        Ankara 36,

        Antalya 17,

        Artvin 2,

        Aydın 8,

        Balıkesir 9,

        Bilecik 2,

        Bingöl 3,

        Bitlis 3,

        Bolu 3,

        Burdur 3,

        Bursa 21,

        Çanakkale 4,

        Çankırı 2,

        Çorum 4,

        Denizli 7,

        Diyarbakır 12,

        Edirne 4,

        Elazığ 5,

        Erzincan 2,

        Erzurum 6,

        Eskişehir 7,

        Gaziantep 14,

        Giresun 4,

        Gümüşhane 2,

        Hakkari 3,

        4

        Hatay 10,

        Isparta 4,

        Mersin 13,

        İstanbul 96,

        İzmir 28,

        Kars 3,

        Kastamonu 3,

        Kayseri 10,

        Kırklareli 3,

        Kırşehir 2,

        Kocaeli 14,

        Konya 15,

        Kütahya 4,

        Malatya 6,

        Manisa 10,

        Kahramanmaraş 8,

        Mardin 6,

        Muğla 7,

        Muş 3,

        Nevşehir 3,

        Niğde 3,

        Ordu 6,

        Rize 3,

        Sakarya 8,

        Samsun 9,

        Siirt 3,

        Sinop 2,

        Sivas 5,

        Tekirdağ 8,

        Tokat 5,

        Trabzon 6,

        Tunceli 2,

        Şanlıurfa 14,

        Uşak 3,

        Van 8,

        Yozgat 4,

        Zonguldak 5,

        Aksaray 4,

        Bayburt 2,

        Karaman 3,

        Kırıkkale 3,

        Batman 5,

        Şırnak 4,

        Bartın 2,

        Ardahan 2,

        Iğdır 2,

        Yalova 3,

        Karabük 3,

        Kilis 2,

        Osmaniye 4,

        Düzce 3."

        Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

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