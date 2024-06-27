ANKARA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre, Ankara 36 milletvekili çıkaracak.