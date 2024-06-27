YSK açıkladı: İllerin milletvekili sayısı değişti!
TÜİK tarafından paylaşılan nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları belirlendi. Buna göre, İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı. İşte, illere göre milletvekili sayısına ilişkin detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
YSK, İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARINI BELİRLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre; önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azalırken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı.
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYISI
Önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. İstanbul'un milletvekili sayısı 96 olarak belirlendi.
2024 ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYISI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ışığında Ankara'nın milletvekili sayısı 36 olacak.
İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYISI
Geçtiğimiz yıla kıyasla değişim yaşamayan bir diğer ilimiz de İzmir oldu. Genel Seçim sonuçlarına göre İzmir'den çıkacak milletvekili sayısı 28 olarak açıklandı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre büyükşehirlerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
Adana 15,
Antalya 17,
Aydın 8,
Balıkesir 9,
Bursa 21,
Denizli 7,
Diyarbakır 12,
Erzurum 6,
Eskişehir 7,
Gaziantep 14,
Hatay 10,
Mersin 13,
Kayseri 10,
Kocaeli 14,
Konya 15,
Malatya 6,
Manisa 10,
Kahramanmaraş 8,
Mardin 6,
Muğla 7,
Ordu 6,
Sakarya 8,
Samsun 9,
Tekirdağ 8,
Trabzon 6,
Şanlıurfa 14,
Van 8.
İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI
Adıyaman 5,
Afyonkarahisar 6,
Ağrı 4,
Amasya 3,
Artvin 2,
Bilecik 2,
Bingöl 3,
Bitlis 3,
Bolu 3,
Burdur 3,
Çanakkale 4,
Çankırı 2,
Çorum 4,
Edirne 4,
Elazığ 5,
Erzincan 2,
Giresun 4,
Gümüşhane 2,
Hakkari 3,
Isparta 4,
Kars 3,
Kastamonu 3,
Kırklareli 3,
Nevşehir 3,
Niğde 3,
Rize 3,
Siirt 3,
Sinop 2,
Sivas 5,
Tokat 5,
Tunceli 2,
Uşak 3,
Yozgat 4,
Zonguldak 5,
Aksaray 4,
Bayburt 2,
Karaman 3,
Kırıkkale 3,
Batman 5,
Şırnak 4,
Bartın 2,
Ardahan 2,