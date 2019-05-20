Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

YSK yedek üyelerin oy kullanmasıyla ilgili itirazın Anayasa ve mevzuata aykırı olmadığına hükmetti

YSK: Yedek üyelerle ilgili yapılan itiraza, tutanaklara karşı yapılan itirazların, 11 üye ile toplanıp karara bağlanması anayasa ve ilgili mevzuata aykırı değil...

YSK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim kurulu, yedek üyelerin İstanbul seçimleriyle ilgili olarak oy kullanmasına  yapılan itirazı reddetti.  Redde ilişkin olarak, daha önce demokratik ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından YSK'nın uzun süredir 11 üye ile toplantı yaptığını ve bu hususun Anayasa'ya aykırı olmadığı ifade edildi.

GEREKÇELİ KARARDAN:

Redde ilişkin olarak gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: 

Anayasa'nın 79. maddesine göre Yüksek seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir.Bu üyeler, Yüksek Seçim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekil seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır.Yüksek Seçim kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Üyeler, Yargıtay ve Danıştay Genel kurullarınca doğrudan "yedek üye" sıfatıyla seçilmemektedir. Hangi üyelerin yedek üye olacağı ad çekme suretiyle belirlenmektedir. 

Anayasa, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Yüksek Seçim Kurulunun yedi üye ile toplanacağına dair açık bir hüküm ve düzenleme bulunmamaktadır. Açık bir yasal düzenlemenin bulunmadığı hallerde Yüksek Mahkemeler kendi çalışma yöntem ve esaslarını evrensel hukuk ilkelerine aykırı olmamak üzere teamül ve içtihatları ile oluştururlar. Kararlardaki demokratik meşruiyet ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından Yüksek Seçim Kurulu oldukça uzun bir süredir on bir tam üye toplamakta kararlarını salt çoğunlukla almaktadır. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Klinik Psikologdan canlı yayında intihar çığlığı: Ölüm saatime son 5 saat
GÜNDEMPsikologdan akılalmaz çığlık!
Keban Baraj Gölü'nün 3 tahliye kapağı daha açıldı
GÜNDEMYetmedi, Keban'da 3 kapak daha açıldı
Emrah Serbes'in temyiz duruşması
GÜNDEMEmrah Serbes'in temyiz duruşması
Son Dakika: YSK gerekçeli kararı bugün açıklamayacak!
GÜNDEMYSK gerekçeli kararı bugün açıklamayacak
Son dakika... Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili olarak 54 kişi gözaltına alındıa
GÜNDEMŞ.Urfa saldırısıyla ilgili 54 gözaltı
20 Mayıs Hadi ipucu: Atomus kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? 21.00 Hadi
GÜNDEM20 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı
Son dakika... FETÖ'nün Yargıtay yapılanması grup sorumlusu Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis
GÜNDEMFETÖ'nün Yargıtay sorumlusuna hapis
4 yaşındaki Yasin'in feci sonu!
GÜNDEMİki adım sonrası korkunç!
Kadıköy D-100 Karayolu'nda kaza
GÜNDEMD-100'de kaza! Trafik kilitlendi
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF sınav soru ve cevapları
GÜNDEMATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X