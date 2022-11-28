Haftanın ilk günü olan 28 Kasım Pazartesi gününde altın fiyatları hareketli bir grafik çiziyor. Son dakika hareketliliği ile canlı altın fiyatlarında ibre yukarı yönü gösteriyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları...

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