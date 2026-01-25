Yüksek kolesterolden mustarip olanlar buraya! İşte kolesterolü düşürmek için 7 öneri

Yüksek kolesterol, eğer sağlıklı beslenmeyle ilgili yeterince bilgi sahibi değilsek genel itibarıyla sağlıklı biri olsak bile başımıza gelebilecek bir durum. Kolesterolle mücadele edilirken çok yanlış anlaşılan bir konu var: Amacımız kolesterolü "düşük" kolesterol seviyesine çekmek değil, normal değer aralığına getirmek. Çünkü kolesterolün vücudumuzda bir görevi var. Bu görevi nedeniyle kolesterolün ne düşüğü ne de yükseği, ideal değeri makbuldür.

Kolesterol ne işe yarar?

Vücudumuzdaki hücrelerin ve hormonların yapısında bulunan ve yağ benzeri bir madde olan kolesterole ihtiyacımız var. Ama kolesterol, yağ benzeri bir madde olduğu için fazlası özellikle kalp ve damar sağlığını kötü yönde etkiler.

REKLAM

Kolesterol seviyesi basit bir kan testi ile öğrenilebiliyor. Sağlığınız için zararlı olan kolesterol testlerde LDL kolesterol olarak kaydedilir. Peki, eğer testte kolesterolünüz yüksek çıktıysa ne yapabilirsiniz? Gelin kolesterolü düşürmek için hayatınızda neleri değiştirmeniz gerektiğine bir bakalım.

Doymuş yağ ve trans yağ tüketimini azaltın: Yediğiniz yemeklerin içinde bulunan tereyağı, kuyruk yağı ya da doğal hali yağlı olan kırmızı et, işlenmiş etler ve tam yağlı süt ürünleri kötü kolesterolün nedenleri arasındadır. Beslenme listenizde yapacağınız ilk değişiklik bu yağların yerini zeytinyağı, avokado, fındık-fıstık gibi sağlıklı yağlara bırakmak olmalı. Ayrıca marketten aldığınız paketli ürünlerde de bol miktarda trans yağ bulunur bu da kolesterol için kötü bir işarettir. Bu ürünleri de azaltmakta fayda var.

REKLAM Omega-3 tüketimi önemli: Her hafta balık tüketilmesi gerektiğini uzmanlar sürekli söylüyor çünkü balıkta bulunan Omega-3’ler trigliseritleri düşürmeye yardım eder. Haftada en az 2 kez özellikle somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıkları tüketmeniz önemli. Eğer bu kadar sık balık tüketemiyorsanız bir diğer omega-3 kaynağı olarak ceviz, chia ve öğütülmüş keten tohumunu beslenme alışkanlıklarınıza ekleyin. Tam tahıllı ve lifli gıdalara öncelik verin: Yulaf, arpa, tam buğday, bulgur gibi tam tahıllar ile kuru baklagiller ve sebzeler gibi lifli besinler kötü kolesterol LDL’yi düşürmeye yardım eder. Gün içinde 25–30 gr civarında lif almaya gayret edin. REKLAM Düzenli hareket etmeye çalışın: Uzmanlar en azından her gün yürüyüş yapmanın kalp-damar sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğunu söyleyip duruyor. Her gün en az bir 20-25 dakika yürüseniz ya da spor yapsanız bile yüksek kolesterolü düşürmeye yardım eder. Gün içinde yürüyen merdiven kullanmak yerine yürümeyi seçmek bile fark yaratır.