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Yüksek kur, yabancı kredi kartı kullanımını patlattı

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle Türkiye'de yabancı kredi kartlarıyla yapılan alışverişler yılbaşına göre miktar bazında dörde katladı. BKM verilerine göre geçen yıl 18.8 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarı ekim 2021 itibarıyla 57 milyar TL'yi aştı. Öte yandan, geçen yılın aynı ayında 207 dolar olan işlem başına harcama 115 dolara indi. Edirne'deki pazarlarda, AVM'lerde ve eczanelerde Bulgar ve Yunan turist yoğunluğu yaşanıyor

Yüksek kur, yabancı kredi kartı kullanımını patlattı
Yabancıların kartlı alışverişi dörde katladı
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Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı, Türkiye'de yabancı kredi kartlarıyla yapılan işlem sayısını uçurdu.

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, 2021 yılı ocak ayında yabancı kredi kartlarıyla 2.58 milyon kez alışveriş yapılırken, ekim ayında bu sayı 10 milyona dayanarak 9.88 milyona ulaşarak yıl başından bu yana yaklaşık dört kart arttı.

Yılın ilk 10 ayında alışveriş bazında toplam işlem tutarı 57.65 milyar TL olurken, bir önceki yılın aynı dönemindeki 18.8 milyar TL'lik alışveriş miktarı 3 katın üzerinde artmış oldu.

2021 YILI

Dönem

 İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 2.580.263 204.391 2.784.654 3.048,27 323,44 3.371,71
ŞUBAT 2.386.461 200.163 2.586.624 3.221,43 331,50 3.552,93
MART 3.579.290 267.018 3.846.308 3.584,77 430,62 4.015,38
1. DÖNEM 8.546.014 671.572 9.217.586 9.854,46 1.085,56 10.940,02
NISAN 3.505.638 269.547 3.775.185 3.378,97 438,65 3.817,62
MAYIS 2.993.769 213.963 3.207.732 3.376,76 364,80 3.741,57
HAZIRAN 4.683.761 320.375 5.004.136 6.035,79 561,27 6.597,06
2. DÖNEM 11.183.168 803.885 11.987.053 12.791,52 1.364,72 14.156,24
TEMMUZ 8.652.656 635.822 9.288.478 8.561,92 1.095,26 9.657,18
AĞUSTOS 9.929.532 847.26 10.776.792 8.815,17 1.459,68 10.274,85
EYLÜL 9.029.579 634.591 9.664.170 8.262,40 1.014,83 9.277,23
3. DÖNEM 27.611.767 2.117.673 29.729.440 25.639,49 3.569,77 29.209,26
EKIM 9.883.746 625.452 10.509.198 9.361,76 970,15 10.331,91

Öte yandan, TL bazında alışveriş miktarı artsa da döviz cinsinden karşılığı düşüşünü sürdürüyor.

Geçen yıl ekim ayında 207 dolar olan işlem başına harcanan bu yılın ekim ayı itibarıyla 115 doların altına indi. BKM'nin son çeyrek verilerini açıklamasıyla bu rakamın 100 doların altına inmesi muhtemel.

Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki mal ve hizmetlerin ucuzlaması nedeniyle komşu ülkeler başta olmak üzere sınır şehirlerine alışveriş yapmaya gelen sayısı hızla artıyor.

AKIN AKIN EDİRNE'YE GELİYORLAR

Bilhassa Edirne'de Cuma günü kurulan pazarlar Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor.

Döviz kuru farkı dolayısıyla kendi araçları ya da turlar ile sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen turistler, gıdadan giyeme, ayakkabıdan çantaya, monttan kabana kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayarak bavullarla ülkelerine dönüyor.

1 Leva'nın 10 Türk Lirası'na gelmesiyle, Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'den ilaç alışverişine de başlamıştı. Edirneli eczacılar, Bulgaristan vatandaşlarının aspirine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle aspirin ve soğuk algınlığı ilaçlarında son ayların en fazla satışını gerçekleştirdiklerini aktarmıştı.

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