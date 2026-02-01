Habertürk
Habertürk
        Yüksekova'da dondurucu soğuğa rağmen kar üzerinde namaz kıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en yoğun kar yağışının ardından çatılarda kar temizliği yapan bir vatandaş, namaz vaktinin gelmesi üzerine ibadetini çatıda kar üzerinde gerçekleştirdi. Dondurucu soğuğa rağmen vatandaşın namaz kıldığı anlar arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:30
        Çatıda kar üzerinde namaz kıldı
        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, son 10 yılın en yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyen bir vatandaş, namaz vaktinin gelmesi üzerine ibadetini dondurucu soğuğa rağmen çatıda kar üzerinde gerçekleştirdi.

        HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

        İHA'daki habere göre; ilçe merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulmasıyla hayat durma noktasına geldi. Binaların çatılarında biriken dev kar kütleleri, vatandaşları temizlik mesaisine yöneltti.

        O ANLAR ARKADAŞI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

        Esentepe Mahallesi’ndeki Pizok TOKİ konutlarında kar temizliği yapan Tahir Yıldız, 8 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada ikindi ezanı okundu. Vaktin geçmemesi için aşağı inmeyen Yıldız, montunu karın üzerine sererek namazını kıldı. O anlar, çalışma arkadaşı Yılmaz Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "KAR ÜZERİNDE NAMAZINI KILDI"

        Yaşananları anlatan Yılmaz Akdoğan, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

        "Malum, son 10 yılın en yoğun kar yağışını ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Çatılarda çok fazla kar biriktiği için temizlik çalışmalarına başladık. Çalıştığımız sırada ikindi ezanı okundu. Arkadaşım namaz vaktini geçirmemek için aşağı inmek yerine montunu sererek kar üzerinde namazını kıldı. Ben de o anlamlı anları kayıt altına aldım. Allah herkese namazı nasip eylesin."

        Yüksekova'da ekiplerin ve vatandaşların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

