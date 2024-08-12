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        Yüksel Yıldırım: "Bir ofsaytımsı pozisyon var"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2024 - 00:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:58
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        "Ofsaytımsı pozisyon var"
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        Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Biz aslında sezon biter bitmez zemini silbaştan yeniledik. Orta sahada bazı hastalıklar olmuş. Hava çok sıcak dendi. Zemin daha oturmadı dediler. Birkaç haftaya oturacak. Zemini sıfırdan yeniledik. Havalar çok sıcak, o yüzden..." dedi.

        Net fırsatlar yakaladıklarını söyleyen Yıldırım, "İstatistiklere bakınca, tüm istatistiklerde biz öndeyiz. Top üstünlüğü, rakip sahada, korner atışı, net kaçan iki golümüz var. Direkten dönen topumuz var. Bu takımı Beşiktaş'ı, Galatasaray'a karşı canlı seyrettim. Galatasaray bizim kadar pozisyona giremedi. Şu an ligin en iyi takımı, sezona en iyi başlayan takım Beşiktaş. Samsunspor ezilmedi, başabaş oynadık, hatta daha üstün oynadık. Beşiktaş'a karşı o pozisyonlara giriyorsanız değerlendireceksiniz, biz değerlendiremedik. İlk golde uzun top; stoperlerden biri faul yapsa sarı kart yiyecek. İkincisi korner, böyle paslaşmalı falan... İyi tutamadı oyuncular. Yediğimiz goller bize yakışmadı açık söyleyeyim. Beşiktaş'ın galibiyetine leke sürmemek lazım, iyi takım. Biz çok istedik ama beceremedik. Maçın kağıt üstünde favorisi Beşiktaş, biz puan veya puanlar için çok uğraştık ama olmadı. Takımımımdan memnunum. Transfer yasağımız da olsa her hafta üstüne koyacak bu takım. Milli aradan sonra oturacak takım. Bu takım bir aksilik olmazsa ilk 12'de olur. Düşmeyiz ama sakatlıklar, cezalar, bir sürü şeyler oluyor. İnşallah bunlara yakalanmayız. Biz bu sene ligde Sinderella takımı olmak istiyoruz." diye konuştu.

        MARCUS GISDOL AÇIKLAMASI

        Yüksel Yıldırım, "Biz de Marcus Gisdol kalsın istedik. 'Kendime söz verdim, söyleyemedim, Almanya'da 3 tane Bundesliga takımını alttan, kaostan aldım, kümede tuttum. Ertesi sene bu takımların 3'ü de beni gönderdi. Samsun'da bunu yaşamak istemedim. Sözümü yersem yarın kötü olunca ben gönderilecektim.' dedi. 'Samsun beni hatıralarda iyi ansın' dedi. Hocamızın oyun sistemine uygun, topa sahip olan Thomas Reis ile anlaştık. Hocamızdan memnunuz. Bu hocanın istatistikleri Marcus Hoca'dan iyi. Ligi öğrenecek, futbolcular hocanın sistemini öğrenecek." ifadelerini kullandı.

        "BİR OFSAYTIMSI POZİSYON VAR"

        Maçta bir ofsaytımsı pozisyon olduğunu söyleyen Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: "Bugün olmadı. Olsaydı belki 2-1, 2-2 olurdu. Direkten döndü, verilmeyen gol ofsaytımsı bir pozisyon. Belki bir penaltımız var. Büyük takımlarda olsa penaltı diyebilirlerdi. Beşiktaş'a karşı penaltı almak zordu, hakemler o konuda daha dikkatliler. Biz Beşiktaş'ın rakibi değiliz. Puan istedik. Olmadı ama geleceğe bakacağız. Rakiplerimiz var, o maçlardan puanlar alırsak iyi olur. Birçok takım berabere bitirdi."

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