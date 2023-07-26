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        Haberler Altın YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz CANLI tablo ile çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 26 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği başladı. 26 Temmuz 2023 Çarşamba gününe düşüşle başlayan altın fiyatlar yükselişe geçti. Bugün gram altın 1.706,45 TL, çeyrek altın ise 2.790,22 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:59
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        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

        Altının ons fiyatında da söz konusu gelişmelerle oynaklığın artmasının beklendiğini aktaran analistler, verilen mesajların tahmin edilenden daha "güvercin" olması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 26 Temmuz 2023 Çarşamba altın fiyatlarında son durum...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.706,21

        1.706,45

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.971,53

        1.971,84

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.730,02

        2.790,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.920,09

        11.126,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.442,83

        5.580,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.920,09

        11.126,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.320,05

        11.606,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.556,86

        1.647,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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