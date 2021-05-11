Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin'e odaklanmışken Ethereum'dan yeni bir rekor geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci büyük kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde bir kez daha yeni zirvesini gördü.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $3.909,1900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,08 artışla $4.128,98 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 10 Nisan tarihinde $2.095,0300 ile son bir ayın en düşük, 10 Mayıs tarihinde ise $4.128,9800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $4.128,98 ve ₺34.246,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum, haftalık olarak yatırımcısına yüzde 39,90 oranında kazandırırken, dolar bazında aylık olarak ise yüzde 9963 bir değer kazandı.

ELON MUSK’TAN DOGECOİN PAYLAŞIMI

Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti. Bu gelişmenin kripto paralar üzerindeki etkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.

BİTCOİN NE KADAR?

Güne $57.915,6000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,57 artışla $59.258,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $59.258,01 ve ₺491.507,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak yüzde 5,16 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 2,36 büyüme gösterdi.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne $0,5697 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,53 azalışla $0,5372 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 10 Nisan tarihinde $0,0636 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,5372 ve ₺4,4562'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin, dolar bazında haftalık yüzde 43,04 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 780,22 artış gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne $1,5310 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,64 artışla $1,5957 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Nisan tarihinde $1,0318 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,5957 ve ₺13,2400'ye karşılık gelmektedir.

Ripple XRP, dolar bazında haftalık olarak yüzde 2,47 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 56,08 değer kazandı.