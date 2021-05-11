Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Yükselişte! Ethereum ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç TL? İşte 11 Mayıs Ethereum değeri

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir hakkında en çok arama yapılan kripto paralardan biri de Ethereum oldu. Kripto para ile ilgilenen vatandaşlar için Ethereum, Bitcoin, Dogecoin ve Ripple gibi kripto paralardaki son durumu bir araya getirdik...

Yükselişte! Ethereum ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç TL? İşte 11 Mayıs Ethereum değeri

Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin'e odaklanmışken Ethereum'dan yeni bir rekor geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci büyük kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde bir kez daha yeni zirvesini gördü.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $3.909,1900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,08 artışla $4.128,98 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 10 Nisan tarihinde $2.095,0300 ile son bir ayın en düşük, 10 Mayıs tarihinde ise $4.128,9800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $4.128,98 ve ₺34.246,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum, haftalık olarak yatırımcısına yüzde 39,90 oranında kazandırırken, dolar bazında aylık olarak ise yüzde 9963 bir değer kazandı.

ELON MUSK’TAN DOGECOİN PAYLAŞIMI

Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti. Bu gelişmenin kripto paralar üzerindeki etkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.

BİTCOİN NE KADAR?

Güne $57.915,6000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,57 artışla $59.258,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $59.258,01 ve ₺491.507,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak yüzde 5,16 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 2,36 büyüme gösterdi.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne $0,5697 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,53 azalışla $0,5372 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 10 Nisan tarihinde $0,0636 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,5372 ve ₺4,4562'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin, dolar bazında haftalık yüzde 43,04 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 780,22 artış gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne $1,5310 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,64 artışla $1,5957 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Nisan tarihinde $1,0318 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,5957 ve ₺13,2400'ye karşılık gelmektedir.

Ripple XRP, dolar bazında haftalık olarak yüzde 2,47 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 56,08 değer kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karşılığı olan çekler tahsil edilebilecek
PARAÇek düzenlemesi yeniden değişiyor
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
Mükellefler geçen yıl vergi borcunu çoğunlukla SMS ile öğrendi
PARAMükelleflere 55 milyon SMS gönderildi
Kripto paralar 2021'de ne kadar kazandırdı?
PARA2.5 trilyon dolarlık devrim
KREDİ FAİZ ORANLARI: 10 Mayıs 2021Güncel Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı
PARAPiyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ethereum rekor kırarken Bitcoin düştü
PARAEthereum'da yeni rekor
Borçlu mükellefler Gelir İdaresi ile uzlaşarak 321 milyon lira cezadan kurtuldu
PARA45 bin 37 dosyada uzlaşma
ÇAKILDI! Son dakika: Elon Musk Dogecoin'i bu kez uçuramadı
PARADogecoin uçmadı çakıldı
KREDİ FAİZ ORANLARI: 9 Mayıs 2021 Güncel bank banka Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
PARABankaların kredi faiz oranları