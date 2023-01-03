ALTIN FİYATLARI 3 Ocak Salı gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları bin 100 liranın çeyrek altın fiyatları bin 800 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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