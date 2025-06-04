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        Haberler Gündem Güncel 150 bin tavuk öldü! Ankara'da yumurta üretim tesisinde feci yangın! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        150 bin tavuk öldü! Ankara'da yumurta üretim tesisinde feci yangın!

        Başkent Ankara'da bir yumurta üretim tesisinde facia yaşandı. Kentin Çubuk ilçesindeki tesiste çıkan yangında 150 bin tavuk öldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:19
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        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

        DHA'nın haberine göre Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        TESİSTE 1 MİLYON TAVUK BULUNUYOR

        1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ALEVLER GENİŞ ALANA YAYILDI

        Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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