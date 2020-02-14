Besin değeri çok yüksek ve sağlıklı bir yiyecek olan yumurtanın insanın günlük protein gereksinimini karşılar. Yumurta protein açısından oldukça yüksektir. Yumurta temel vitamin ve mineral kaynağı olmanın yanı sıra, içerdiği protein sayesinde saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Yumurtanın faydaları nelerdir?

Yumurta; uzun yıllar kolesterol yüzünden sofralarımızdan kaldırıldı. İçerdiği faydalardan yararlanamadık. Ancak artık bu tez yıkıldı ve tekrar tüketimini rahatça sağlayabiliyoruz. 1 yumurta ortalama 185 mg kolesterol içeriyor. Bu sağlıklı bir kişinin alacağı günlük kolesterolün yarısına tekamül ediyor ve kolesterolü yükseltmiyor. Ancak beraberinde tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor.

Yumurta protein açısından oldukça yüksektir. Bir araştırma sonucunda yumurtanın özellikle sporcuların kaslarında güç artışı sağlaması ve enerjinin korunması açısından faydalı bir besin. Omega3 yağ asidi içeren yumurta sağlık açısından koruyucu ve hastalıkları önlemede etkin oluyor. Yumurtada bulunan B7 ve B12 vitaminleri içermesinden dolayı tüketmek, B vitaminleri komplekslerinin yetersizliği durumunda ortaya çıkan, pankreas, meme, kolon kanseri hastalıklarında; kalp , böbrek ve diyabet hastalıklarını önlemede fayda sağlayacaktır.

Vücudun normal fonksiyonları için gerekli olan kolin bileşeni yumurtada bulunan bir bileşendir. Kolin bileşeni alındığında, yağların kan yoluyla hücrelere aktarılması, hücre yapısının korunması, sinir hücreleri arasındaki akımın sağlanması gibi işleyiş sağlamaktadır. Kolin eksikliğinde damarlarda tıkanma, karaciğer ve nörolojik hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. 1 Yumurta 80-100 mg kolin içerir.

Selenyum eksikliği sonucunda; hipotiroit, zihinde zayıflama ve halsizlik oluşur. 1 yumurtadaki selenyum 14 mcg’dir. Bu da günlük gereksinimin % 20 si demektir. Günde bir yumurta tüketerek selenyum alımına katkı sağlanabilir.

Yumurta akında bulunan peptit adlı bileşen kan basıncını düzenler. Bu da yüksek tansiyonda oluşan enzimleri baskılar. Ve yumurta alımında peptit bileşeni sayesinde kan basıncı düşecek ve yüksek tansiyon riski de azalacaktır.

Bir yumurtanın içerdiği vitaminler; A, D, E, riboflavin, B6 ve mineraller ise; potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, çinko, demir ve selenyumdur.

1 Yumurta; 63 kalori, 4gr yağ, 110 mg kolin, 33,4 gr su, 186 mg kolesterol, 32,6 omega3 ve 505 mg omega6 yağ asidi içermektedir.

Yumurtanın içinde bulunan kolesterol miktarının fazla oluşu; diğer aldığınız gıdalardaki kolesterol miktarlarını da düşünerek dengelenmelidir. Ancak yumurta, kötü kolesterolü yükseltmeyerek iyi kolesterolün yükselmesini sağlıyor. Sonuçta dengeli bir şekilde tüketmek mutlaka sağlanmalıdır.