Yunan halkına Akdeniz'deki gerilim soruldu! İşte cevabı!

AA

Yunanistan'da, Atina merkezli ülkenin önemli basın yayın organlarından "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

TÜRKİYE İLE DİYALOG KURULMALI: % 69.8

AA'da yer alan habere göre gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69.8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

CİDDİ BİR OLAY YAŞANABİLİR: % 63.7

Araştırmaya katılanların 63.7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34.5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

ASKERİ OLANAKLAR KULLANILMAMALI: % 47.1

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49.2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47.1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.