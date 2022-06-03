Yunan Savunma Bakanı'ndan tepki çeken sözler 0:00 / 0:00

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Yunan medyasında verdiği röportajda tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Panagiotopoulos, "İletişimi kesen biz olmayacağız ancak diyalog agresif söylem ve kışkırtıcı davranışlarla birlikte gidemez" dedi.

Panagiotopoulos "Türkiye askeri müdahaleye cesaret ederse ağır bedeller öder" dedi ancak "Gerginliklerin iki tarafa da fayda sağlamadığını defalarca vurguladım. Ancak Silahlı Kuvvetler her zaman teyakkuzda ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a AB'nin desteğinin önemini de vurgulayan "Yunanistan'ın kendini güvende ve emniyette hissetmesi gereken bir zaman varsa, o da budur. Yunanistan endişelenmesin" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK" DEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyaretindeki açıklamaları Türkiye'den sert tepkiler almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadesini kullanmıştı.