Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi öncesinde pozitif mesajlar! 0:00 / 0:00

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde olumlu mesajlar verdi.

France24 kanalına konuşan Miçotakis, "Türkiye ile büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" dedi.

İki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve aynı çevrede yaşadığını belirten Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO’nun da yararınadır" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, "Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" dedi.

Sığınmacılar konusunda Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye’ye geri ittiğini inkar eden Miçotakis, "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak" dedi.

Miçotakis ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilişkilere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara uyması şartıyla Türkiye ile kademeli, orantılı, tersine çevrilebilir ve pozitif bir gündeme açığız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinden önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.