Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunanistan çıkışlı mensucat ürünlerine karşı önlem

AA

Yunanistan çıkışlı bazı mensucat ürünlerinin ithalatında, söz konusu kumaşların Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olduğunun anlaşılması üzerine dampinge karşı önlem alınması kararlaştırıldı

Yunanistan çıkışlı mensucat önlemi

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Yunanistan menşeli-çıkışlı "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma kapsamında Yunanistan'da mukim Viostamp SA firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak iş birliğinde bulundu. Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin bulunmadığı, kumaşların hazırlanması, boyama, baskı ve apreleme işlemleri yapılmasına ilişkin tesislerinin bulunduğu görüldü. Türkiye'ye ihraç edilmek üzere tedarik edilen ham kumaşların tamamının Çin menşeli olduğu, firmanın tedarik edilen kumaşları inceltme, boyama, baskı, apreleme gibi işlemlere tabi tuttuğu anlaşıldı.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yunanistan menşeli olarak beyan edilen veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, Çin menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Buna göre, Yunanistan çıkışlı "elastiği mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)", "diğerleri", "astarlık mensucat" gibi ürünler için ağırlığına göre CIF bedelinin yüzde 70,44 ile yüzde 21,13'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak. Söz konusu önlemin oranı, "Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85'ten az, metrekare ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)", "Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85'ten az, metrekare ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)", "Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat" ve "Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" için yüzde 44 olarak uygulanacak.

Öte yandan, Çin menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemlerde değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında yeni fırsat
İŞ-YAŞAMBakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği
İhracatın metalik yıldızı Sarten oldu
İŞ-YAŞAMİhracatın metalik yıldızı belli oldu
Çin heyeti ticaret görüşmeleri için ABD'ye gidiyor
İŞ-YAŞAMÇin heyeti ticaret görüşmeleri için ABD'ye gidiyor
Pegasus'tan 23 Haziran'ı kapsayan biletlere ilişkin flaş açıklama
İŞ-YAŞAMPegasus'tan 23 Haziran'ı kapsayan biletlere ilişkin ...
Anadolu Grubu, McDonald's Türkiye için 'alternatif' arıyor
İŞ-YAŞAMAnadolu, McDonald's Türkiye için 'alternatif' arıyor
İthalatta korunma önlemleri
İŞ-YAŞAMDemir çelik ürünleri ithalatına soruşturmada karar ...
ESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri belirlendi
İŞ-YAŞAMESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri ...
"50 bin konut için 636 bin talep geldi"
İŞ-YAŞAMBakan Kurum: 50 bin konut için 636 bin talep geldi
TÜSİAD’dan YSK kararına ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAMTÜSİAD’dan YSK kararına ilişkin açıklama
Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut için 636 bin talep geldi
İŞ-YAŞAMBakan Kurum açıkladı: 50 bin konut için 636 bin talep ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X