Yunanistan'da helikopter faciası 0:00 / 0:00

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Daily Mail'in haberine göre kaza, pazartesi günü Sapata'daki bir havaalanında gerçekleşti.

Kazada, kimliği henüz tespit edilememiş olan genç, Mykonos'tan Atina'ya gerçekleşen uçuş sonrası kız kardeşinin de aralarında bulunduğu diğer üç turistle birlikte helikopterden inerken kuyruk rotoruna çarpması sonucu korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Helikopter pistine sağlık ekiplerinin çağrılmasına rağmen kazadan sonra gencin çok kan kaybettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurbanın ebeveynlerini taşıyan helikopterin de kazanın gerçekleştiği anda inişe hazırlandığı, fakat pilotun ailenin bu kazaya şahit olmasını önlemek için yönünü değiştirerek farklı bir havaalanına plansız iniş yaptığı açıklandı.

Polis, Sun'a yaptığı açıklamada kazanın kesin sebebinin araştırıldığını fakat bu denli trajedinin daha önce yaşanmadığını ifade etti.

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