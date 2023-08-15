Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir'in bikinili pozları çok konuşuldu!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Akyürek, Fırat Tanış, Derya Pınar Ak, Oktay Çubuk gibi isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden oldu.

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Instagram hesabında 16.1 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan dönerken havaalanında görüntülenmiş ve Yunanistan'dan ev aldığını doğrulamıştı. Ünlü isme DJ Sergio ile yaşadığı aşkla ilgili sorular yöneltilince "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetinmişti.