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        Haberler Magazin Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir'in bikinili pozları çok konuşuldu!

        Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir'in bikinili pozları çok konuşuldu!

        Yunanistan'dan ev alarak, yaz aylarını orada geçiren Demet Özdemir, tatilinin bitmesinin ardından İstanbul'a döndü. İşlerini halledip Adım Farah dizisinin setine devam edeceğini söyleyen Özdemir, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Demet Özdemir'in binlerce beğeni alan gönderileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 14:52
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        FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Akyürek, Fırat Tanış, Derya Pınar Ak, Oktay Çubuk gibi isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden oldu.

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        Instagram hesabında 16.1 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan dönerken havaalanında görüntülenmiş ve Yunanistan'dan ev aldığını doğrulamıştı. Ünlü isme DJ Sergio ile yaşadığı aşkla ilgili sorular yöneltilince "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetinmişti.

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        Yunanistan'dan ev alması sebebiyle sık sık ülkeye giden, hem tatil yapan hem de yeni evinin dekorasyonuyla uğraşan Demet Özdemir'in Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozları 500 bine yakın beğeni ve 4000 binden fazla yorum aldı.

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        Demet Özdemir'in fit fiziğine sevenlerinden: "Harika görünüyorsun", "Her halin muhteşem", "Fizik kadın", "Kusursuzluğun vücut bulmuş hali" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Demet Özdemir'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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