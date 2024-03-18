Yunanistan: Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesi kabul edilemez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'ı ziyaret eden Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis, Mısır temasları kapsamında yaptığı açıklamada, AB'de iş arayan genç Mısırlılara yasal göç yollarının sağlanmasının, insan kaçakçılığıyla mücadele kadar önemli olduğunu ifade etti. Gazze'deki durumdan derin endişe duyduğunu belirten Miçotakis, "Bir an evvel ateşkes sağlanması ve rehinlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrımı tekrar ediyorum." dedi.