Yunanistan, Fransa'dan "Exocet" tipi gemisavar füze almaya hazırlanıyor

Yunanistan'ın, Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması ile "Exocet" tipi 16 gemisavar füze satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, yaptıkları görüşmede savunma işbirliği, yeni silah sistemleri temini ve savunma sanayisinde birlikte üretim gibi konuları ele aldı.

Görüşmede, Yunanistan Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürlüğü ile Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması arasında Exocet tipi 16 gemisavar füze satışı için anlaşmaya varıldı.

Lecornu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın endişe verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini kaydetti.

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Bugünkü görüşmenin sadece silah satışına indirgenemeyeceğini ifade eden Lecornu, görüşmenin temelini deniz güvenliğinin oluşturduğunu belirtti.

Uzun zamandır deniz yolu güvenliğinin ilk kez bu denli istikrarsızlık ve güvensizlik sorunu yaşadığını dile getiren Lecornu, deniz yolu güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.