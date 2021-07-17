Yunanistan'a müzik yasağı 0:00 / 0:00

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Yunanistan Sivil Koruma bakanlığı yaptığı açıklamada her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken adada müziğin yasaklandığını ve yalnızca iş veya sağlık nedenleri ile 01.00 ile 6.00 saatleri arasında hareketliliğe izin verileceğini söyledi.

İçinde Hollywood yıldızları, mankenler ve dünyaca ünlü sporcuların da içinde bulunduğu ziyaretçileri, Yunanistan'ın en popüler destinasyonu Mikonos Adası'nda yeni kısıtlamalar bekliyor.

Kısıtlamalar ise 26 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkedeki turizm gelirleri çok düşük seviyeye geriledi. Yunanistan ekonomisi için turizm gelirleri yüzde beşlik bir dilimi oluşturuyor.

Yunanistan’da vaka sayısının hızlı artışı sürerken sağlık çalışanları ve huzurevi çalışanları için aşı zorunluluğu getirilmişti.

Aynı zamanda ülke genelinde faaliyet gösteren restoren ve kulüplerde yalnızca aşılanmış müşterilere hizmet verilmesi gündeme geldi.

Bakanlık, ''Virüsün yayılmasını hızlı bir şekilde kontrol edip kontrol altına alabilmemiz ve Mikonos'un normale dönebilmesi için güzel adamızdaki sakinleri, ziyaretçileri ve profesyonelleri önlemlere kesinlikle uymaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.