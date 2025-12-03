Habertürk
        Yunanistan İsrail'den roketatar sistemi alacak

        Yunanistan İsrail'den roketatar sistemi alacak

        Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan İsrail'den 692 milyon euro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edecek. Alımların, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacağı ifade edildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:16
        Yunanistan İsrail'den roketatar sistemi alacak
        Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon euro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği belirtildi.

        Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon euro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

        Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon euro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

        Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.

        Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

        PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

        Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

