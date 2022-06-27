Yunanistan, Türkiye sınırındaki çiti 3 katına çıkaracak 0:00 / 0:00

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Yunanistan, yasadışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Türkiye sınırında inşa edilen çitin uzunluğunu üç katına çıkaracak.

Voice of America'da yer alan habere göre, Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Yunanistan-Türkiye sınırındaki çitin uzunluğunu üç katına çıkaracaklarını söyledi.

Yunanistan Göç Bakanı Miterakis, "Türkiye'nin göçmenleri Yunanistan ile kriz yaratmak için araçsallaştırmaya yönelik açık bir girişimi var." dedi.

Miterakis, "Geçen yıla kıyasla bu yıl yasadışı şekilde ülkeye girenlerin sayısında yüzde 20'lik bir artış var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Sınırı'nda (Evros) bulunan 35 kilometrelik çelik beton çiti, 80 km daha uzatacaklarını açıklamıştı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE SINIRINA HENDEK KAZIYOR

Diğer yandan önceki günlerde Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirilmişti.

Yunan Silahlı Kuvvetleri çalışanları tarafından kazımı devam eden hendeğin, 135 kilometre uzunluk, 32 metre genişlik ve 7 metre derinliğinde olması öngörülüyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.