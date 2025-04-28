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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'e Ada kancası! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'e Ada kancası!

        Galatasaray'da bu sezon istikrarlı bir performans gösteren ve adı bir dönem Benfica ile anılan Yunus Akgün'ün, İngiltere Premier Lig'den 2 takımın devrede olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:21
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        Galatasaray'da bu sezon yükselen bir grafik çizen Yunus Akgün, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.

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        Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı gollerle adından söz ettirdi.

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        Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Yunus Akgün'ün, Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği iddia edildi.

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        PREMIER LİG'DEN 2 TALİP

        İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Aston Villa ve Newcastle United'ın Yunus Akgün'le ilgilendiği belirtildi.

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        Milli oyuncu daha önce, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'yla da anılmıştı.

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        G.Saray yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün'ün mukavelesini yenilemek ve 11 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kaldırmak istiyor.

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        "ŞU AN İÇİN BİR ŞEY YOK"

        Eyüpspor maçı sonrası basın mensuplarından gelen sözleşme konusuna değinen Yunus, "Tabii ki de sözleşmeyle alakalı şu an bir şey yok. Şu an sadece şampiyonluğa odaklıyım. Sözleşme olayları zaten her zaman konuşuluyor onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturur konuşuruz." şeklinde konuştu.

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        "ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

        Eyüpspor maçı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Bu sezon 40 maçta süre alan Yunus Akgün, 12 gol - 10 asistlik performans gösterdi.

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