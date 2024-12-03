Yurdaer Kahraman: Amacımız AVM’lerimizi sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından bu sene 15’incisi düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, 20 Kasım’da İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ana sponsorluğunu Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP) üstlendi.

Açılış konuşmasını Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman'ın yaptığı etkinlikte, 'Yapay Zeka Çağında: Globalden Yerele Akıllı Uygulamalar' konulu Fiba oturumunda ise Fiba CP Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kaya görüşlerini paylaştı.

"AMACIMIZ AVM'LERİ SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİNE DÖNÜŞTÜRMEK" Alışveriş merkezlerini geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlama, yenileme ve büyütme süreçlerinde ziyaretçilerin memnuniyetlerini ön planda tuttuklarını belirten Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman "Amacımız, operasyonel sürekliliği bozmadan fiziksel alanları modernize ederek AVM’lerimizi sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek. AVM’leri yalnızca alışveriş yapılan alanlar olmaktan çıkarıp, insanların bir araya geldiği, sosyalleştiği ve keyifli vakit geçirdiği modern yaşam merkezleri olarak tasarlıyoruz. Ziyaretçilerimizin daha uzun süre keyifle vakit geçirdiği ve tekrar ziyaret etmek isteyeceği dinamik ve yaşamla iç içe mekanlar yaratıyoruz. Bu dönüşümün bir parçası olmaktan ve topluma değer katan projeler geliştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Fiba Commercial Properties olarak, Türkiye’deki M1 Adana, Gebze Center ve İnegöl AVM gibi projelerimizin yanı sıra Çin’deki Starmall, Romanya’daki Bucaresti Mall ve Plaza Romania gibi yurt dışı projelerimizde de renovasyon ve büyütme çalışmalarını başarıyla tamamladık. Toplamda 500 bin m²’den fazla alanı dönüştürerek hem ziyaretçilerimiz hem de iş ortaklarımız için değer yarattık. En büyük yatırımlarımızdan biri olan Starmall Çin’de, yine en büyük dönüşümlerden birisi diyebileceğimiz, 25.000 m2 alanı üç kat üzerine yeniledik. Binanın çatısında yer alan 27 bin metrekarelik güneş panelleri sayesinde, bu büyüklükteki bir yaşam merkezinin elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 15’ini karşılıyoruz. Ancak bizim için yenilik yalnızca fiziksel yapıları değiştirmekten ibaret değil. Fiba Grubu ve Fiba CP olarak hep öne koyduğumuz Sürdürülebilirlik ve ESG anlayışımızla süreçlerimizi ve iş yapış biçimlerimizi de yeniden tasarlıyoruz" dedi.