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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurdaer Kahraman: Amacımız AVM’lerimizi sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek - İş-Yaşam Haberleri

        Yurdaer Kahraman: Amacımız AVM’lerimizi sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek

        Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 15'inci AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Fiba Commercial Properties'in ana sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleşti. 03 Aralık tarihinde düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "AVM'lerimizde uygulamaya başlayacağımız dijital ekran teknolojisi, ziyaretçi deneyimini daha zengin ve etkileşimli bir hale getirirken, aynı zamanda AVM'lerimizin algılanan değerini artıran önemli bir adım oldu. Alışveriş merkezlerimizi birer yaşam merkezi haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak sektörde fark yaratmaya ve lider konumumuzu sürdürmeye kararlıyız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:50
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        "Amacımız AVM'leri sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek"
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        Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından bu sene 15’incisi düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, 20 Kasım’da İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ana sponsorluğunu Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP) üstlendi.

        Açılış konuşmasını Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman'ın yaptığı etkinlikte, 'Yapay Zeka Çağında: Globalden Yerele Akıllı Uygulamalar' konulu Fiba oturumunda ise Fiba CP Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kaya görüşlerini paylaştı.

        "AMACIMIZ AVM'LERİ SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

        Alışveriş merkezlerini geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlama, yenileme ve büyütme süreçlerinde ziyaretçilerin memnuniyetlerini ön planda tuttuklarını belirten Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman "Amacımız, operasyonel sürekliliği bozmadan fiziksel alanları modernize ederek AVM’lerimizi sosyal yaşam merkezlerine dönüştürmek. AVM’leri yalnızca alışveriş yapılan alanlar olmaktan çıkarıp, insanların bir araya geldiği, sosyalleştiği ve keyifli vakit geçirdiği modern yaşam merkezleri olarak tasarlıyoruz. Ziyaretçilerimizin daha uzun süre keyifle vakit geçirdiği ve tekrar ziyaret etmek isteyeceği dinamik ve yaşamla iç içe mekanlar yaratıyoruz. Bu dönüşümün bir parçası olmaktan ve topluma değer katan projeler geliştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Fiba Commercial Properties olarak, Türkiye’deki M1 Adana, Gebze Center ve İnegöl AVM gibi projelerimizin yanı sıra Çin’deki Starmall, Romanya’daki Bucaresti Mall ve Plaza Romania gibi yurt dışı projelerimizde de renovasyon ve büyütme çalışmalarını başarıyla tamamladık. Toplamda 500 bin m²’den fazla alanı dönüştürerek hem ziyaretçilerimiz hem de iş ortaklarımız için değer yarattık. En büyük yatırımlarımızdan biri olan Starmall Çin’de, yine en büyük dönüşümlerden birisi diyebileceğimiz, 25.000 m2 alanı üç kat üzerine yeniledik. Binanın çatısında yer alan 27 bin metrekarelik güneş panelleri sayesinde, bu büyüklükteki bir yaşam merkezinin elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 15’ini karşılıyoruz. Ancak bizim için yenilik yalnızca fiziksel yapıları değiştirmekten ibaret değil. Fiba Grubu ve Fiba CP olarak hep öne koyduğumuz Sürdürülebilirlik ve ESG anlayışımızla süreçlerimizi ve iş yapış biçimlerimizi de yeniden tasarlıyoruz" dedi.

        YAPAY ZEKA İLE ZİYARETÇİLERİN ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI ANALİZ EDİLECEK

        Alışveriş merkezlerinin dönüşüm sürecinde dijitalleşmeyi yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir fırsat olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Yurdaer Kahraman, şunları söyledi "Bugün, geleceğin teknolojilerine, yapay zeka ve dijitalleşmeye doğru büyük bir adım attığımız bir noktadayız. Bu dönüşümün bir parçası olarak, sadece AVM’lerimizde değil, farklı platformlarda da karşınıza çıkacak olan yeni yapay zeka karakterimiz ve başlatacağımız Akıllı Ekran Projesi ile ziyaretçilerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz etmeyi hedefliyoruz. Bu analizlerden elde edeceğimiz verilerle hem müşteri deneyimini iyileştirmeyi hem de iş ortaklarımız için daha etkili pazarlama ve satış stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yurtdışında ve yurtiçindeki bazı AVM’lerimizde uygulamaya başladığımız dijital ekran teknolojisi, ziyaretçi deneyimini daha zengin ve etkileşimli bir hale getirirken, aynı zamanda AVM’lerimizin algılanan değerini artıran önemli bir adım oldu. Bu ekranlar, dikkat çekici ve etkileyici içeriklerle ziyaretçilerin AVM’de daha uzun süre vakit geçirmesini sağlıyor. Bu durum; ziyaretçi memnuniyetini artırmanın ötesinde, markalar için güçlü bir iletişim platformu sunarak reklam gelirlerimizi de artırmamıza olanak tanıyor. Yatırımlarımız, sadece fiziksel yeniliklerle sınırlı kalmayıp, ziyaretçilerimizin ve kiracılarımızın beklentilerini karşılayan, değer odaklı bir yaklaşımı da kapsıyor. Alışveriş merkezlerimizi birer yaşam merkezi haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak sektörde fark yaratmaya ve lider konumumuzu sürdürmeye kararlıyız."

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