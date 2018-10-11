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Yurdum insanından şaşırtan manzaralar

11.10.2018 - 10:01 | Güncelleme:

Antalya'da motosikletin arka koltuğunda oturan bir kadının kask yerine başına kova geçirmesi, görenleri şaşırttı

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    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki Termessos Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesişiminde bulunan trafik ışıklarından geçen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. DHA'nın haberine göre seyir halindeki motosikletin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, kask yerine başına kova geçirerek yola devam etti. Olay Mobese kameraları altında yaşanırken, çevredekiler cep telefonlarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.

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    Aracıyla trafik ışıklarında beklerken olaya şahit olan Can Yücel Çetin, "Böyle bir görüntüyü ilk defa gördüm. Nahoş bir durum ancak gülmekten kendimizi alamadık" dedi.

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    ARACINI YIKATIRKEN KENDİSİNİ DE YIKADI

    Denizli'nin Çameli İlçesi'nde çiftçilik yapan Hasbi Kaya, önce otomobilini ardından da kendisini köpükletip, fırçalatarak hortumla yıkattı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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    DHA'nın haberine göre Çameli'de yaşayan çiftçi yapan Hasbi Kaya, otomobilini yıkatmak için bir akaryakıt istasyonunun yıkama servisine girdi. 

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    Önce otomobilini 1 lira verip yıkatan Kaya, termometrelerin 40 dereciye gösterdiği ilçede sıcaktan bunalınca ardından da kendini yıkatmak istedi.

  • 6 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Ardından da yıkama servisinde çalışan kişiye kendini fırçalattı. Daha sonra hortumla kendini yıkatan Kaya, sıcak havada rahatladığını söyledi. Babasının o anlarını cep telefonuna kaydeden Alper Kaya, sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı.

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    Yıkamacı önce şaşırsa da isteğini yerine getirdi. Kıyafetlerini çıkartarak iç çamaşırıyla kalan Kaya, önce makineyle kendini köpükletti. 

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    Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir damada yapılan eziyetler izleyenleri şaşırttı. Damadın arkadaşları, tıraş olmak için gelen damadın kafasında yumurta kırıp içkiyle yıkadı. Damat ve sağdıcı, un, yumurta ve alkole bulanmış halde göbek attı.

  • 9 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    İHA'nın haberine göre Ezine'de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi.

  • 10 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe içkiyi başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Daha sonra ise damada şalvar giydirip başını bağladılar.

  • 11 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Eziyet bununla da kalmadı. Damat ve sağdıcı, bu halde sokak ortasında davul zurna eşliğinde göbek attı. İlginç damat tıraşı izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

  • 12 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    DÜĞÜNDE ALTIN YERİNE iPHONE TAKTILAR!

    Adana'da kapısı çıkarılan otomobille yolculuk yapan bir sürücü, kendisini tehlikeye atıp trafikte görenleri şaşırttı.

  • 13 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde genç yönetimindeki, bir sürücü kapısı olmayan otomobilin yolda hareket halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşırdı.

  • 14 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Otomobilinin kapısı olmadan uzun süre yolculuk yapan sürücü, görüntülediğini fark edince ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

  • 15 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Nevşehir'de telefon ticareti yapan 27 yaşındaki Osman Güneş'e düğününde arkadaşları, 10 adet iPhone telefon taktı.

  • 16 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Arkadaşlarının kendi aralarında 'iphone Osman' dediği cep telefonu ticareti yapan Osman Güneş ile nişanlısı Gülnur Ekici'ın düğünü Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Tuzköy Köyü'nde yapıldı.

  • 17 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Düğüne gelen arkadaşları damada altın ya da para yerine iphone telefon taktı. Damada takılan iPhone telefon sayısının 10'u bulması herkesi şaşırttı.

  • 18 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Damat Güneş arkadaşlarının takı olarak iphone telefon takmalarının kendisi için sürpriz olduğunu söylerken, gelin Gülnur Güneş de ''Çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz, eşimin lakabına uygun bir tören oldu'' dedi.

  • 19 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    İTFAİYE ARACINI GELİN ARABASI YAPTI!

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan 28 yaşındaki Murat Yılmaz, düğününde itfaiye aracını, gelin arabası yaptı.

     

  • 20 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğinde görevli Murat Yılmaz (28), itfaiye aracını gelin arabası yaptı.

  • 21 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    İtfaiye aracını süsleyen Murat Yılmaz ve Cennet Kılıç (23) çifti, kendisine eşlik eden diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti. Bu araçla düğün salonuna gelen çifti, mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Gelin arabası düğün salonundaki davetlilerin de ilgisini çekti.

     

     

  • 22 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Düğünlerinde güzel bir anı olarak iz bırakmak istediklerini belirten Murat Yılmaz, ”Mesleğim gereği neredeyse tüm mesaim itfaiye aracında geçiyor ve bu benim bir parçam oldu. Ömrümün sonuna kadar beraber olacağım bir kişi unutulmaz bir an yaşamak için aklıma böyle bir uygulama geldi. Mesleğimi düğünüme yansıtarak güzel anıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

     

  • 23 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    EN 'BÜYÜK' DESTEĞİ VERDİ!

    Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde otomobil tamirciliği yapan Emin Kırbaş, yakıtı biten araç sürücülerine ilginç bir yöntemle destek verdi.

  • 24 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    24 | 44

    Motosikletinin direksiyon başına geçen Kırbaş, yolda kalan araçları ayağıyla iterek akaryakıt istasyonuna kadar götürüyor.

  • 25 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Yakıt yüzünden yolda kalan ve kendisinden yardım isteyen araç sürücülerinin imdadına yetişen Emin Kırbaş, yolda kalan araca ayağını dayayıp, akaryakıt istasyonuna iterek götürüyor. 

  • 26 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    26 | 44

    TÜRK İNSANI TRAFİKTE DE KORKMUYOR

    Kamyon sürücüsü, kasasında yük ile birlikte taşıdığı otomobilin yarattığı tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.

  • 27 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    27 | 44

    Kamyonun üzerine yüklenen başka bir kamyon adete kazaya davetiye çıkarıyor.

  • 28 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    28 | 44

    Kamyon üstünde taşınan iki kamyon karayolunda ilginç bir görüntü oluşturdu.

  • 29 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    29 | 44

    Aksaray-Adana karayolunda ev eşyası ile birlikte otomobilini de taşıyan kamyon trafikte ilginç görüntü oluşturdu.

  • 30 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    İskenderun-Arsuz karayolunda yol çizgilerini boyayan ekip, boyaların kurumasının ardından önlem olarak koydukları konileri ilginç bir yöntemle topladı.

  • 31 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    31 | 44

    Üç tekerlekli bisiklette taşıdığı kanepenin üstüne çocuklarını oturtan bir baba objektife böyle yansıdı.

  • 32 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    32 | 44

    TIR'la taşınan amazon çadırları karayolunda ilginç görüntü oluşturdu.

  • 33 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    33 | 44

    Kamyonun üzerine yüklenen başka bir kamyon adete kazaya davetiye çıkardı.

  • 34 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Minibüsün arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırmadan kaçak olarak sürdürdükleri yolculuklarına devam ediyorlar.

  • 35 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    35 | 44

    Aracının ön camı kırılan sürücü, yolu görebilmek için trafikte kafasını yan camdan çıkardı

  • 36 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Samsun'da komyonet ile yeni aldıkları koltuk takımını taşıyan kişiler kamyonette koltuk takımına oturarak gitmeyi tercih ettiler.

  • 37 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    37 | 44

    Ankara Dikmen Caddesi'nde hurdaya dönen aracı ile seyreden bir otomobil görenleri hayrete düşürdü

  • 38 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
    38 | 44

    Van'da aşırı yükle yoluna devam eden bir taksi görenleri şaşırttı.

  • 39 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Kamyonete sığabilecek miktarda eşyayı otomobiline sığdıran sürücü görenleri şaşırttı.

  • 40 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Karıştığı bir kaza sonrası kırılan camını naylonla kapatıp açtığı delikle önünü görmeye çalışan bir sürücü objektiflere böyle yansıdı.

  • 41 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Mersin'de tüp kamyonunda taşınan tarım işçileri görenleri hayrete düşürüyor

  • 42 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Adıyaman'da topladığı kasaları sebze haline motosikleti ile götüren bir sürücü ilginç görüntü oluşturdu.

  • 43 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Artvin'de bir sürücü 1974 model Murat 124 marka otomobilinin bagajını ve üstünü kışın kullanacağı odun ile doldurarak yoluna devam etti.

  • 44 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Antalya'nın Alanya ilçesi'nde arızalanan aracı ip bağlayarak motosiklet ile çeken kişi görenleri hayrete düşürdü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    I phone Osmaaan.
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