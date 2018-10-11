Antalya'da motosikletin arka koltuğunda oturan bir kadının kask yerine başına kova geçirmesi, görenleri şaşırttı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki Termessos Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesişiminde bulunan trafik ışıklarından geçen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. DHA'nın haberine göre seyir halindeki motosikletin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, kask yerine başına kova geçirerek yola devam etti. Olay Mobese kameraları altında yaşanırken, çevredekiler cep telefonlarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.
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Aracıyla trafik ışıklarında beklerken olaya şahit olan Can Yücel Çetin, "Böyle bir görüntüyü ilk defa gördüm. Nahoş bir durum ancak gülmekten kendimizi alamadık" dedi.
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ARACINI YIKATIRKEN KENDİSİNİ DE YIKADI
Denizli'nin Çameli İlçesi'nde çiftçilik yapan Hasbi Kaya, önce otomobilini ardından da kendisini köpükletip, fırçalatarak hortumla yıkattı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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DHA'nın haberine göre Çameli'de yaşayan çiftçi yapan Hasbi Kaya, otomobilini yıkatmak için bir akaryakıt istasyonunun yıkama servisine girdi.
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Önce otomobilini 1 lira verip yıkatan Kaya, termometrelerin 40 dereciye gösterdiği ilçede sıcaktan bunalınca ardından da kendini yıkatmak istedi.
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Ardından da yıkama servisinde çalışan kişiye kendini fırçalattı. Daha sonra hortumla kendini yıkatan Kaya, sıcak havada rahatladığını söyledi. Babasının o anlarını cep telefonuna kaydeden Alper Kaya, sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı.
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Yıkamacı önce şaşırsa da isteğini yerine getirdi. Kıyafetlerini çıkartarak iç çamaşırıyla kalan Kaya, önce makineyle kendini köpükletti.
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir damada yapılan eziyetler izleyenleri şaşırttı. Damadın arkadaşları, tıraş olmak için gelen damadın kafasında yumurta kırıp içkiyle yıkadı. Damat ve sağdıcı, un, yumurta ve alkole bulanmış halde göbek attı.
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İHA'nın haberine göre Ezine'de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi.
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Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe içkiyi başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Daha sonra ise damada şalvar giydirip başını bağladılar.
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Eziyet bununla da kalmadı. Damat ve sağdıcı, bu halde sokak ortasında davul zurna eşliğinde göbek attı. İlginç damat tıraşı izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.
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DÜĞÜNDE ALTIN YERİNE iPHONE TAKTILAR!
Adana'da kapısı çıkarılan otomobille yolculuk yapan bir sürücü, kendisini tehlikeye atıp trafikte görenleri şaşırttı.
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Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde genç yönetimindeki, bir sürücü kapısı olmayan otomobilin yolda hareket halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşırdı.
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Otomobilinin kapısı olmadan uzun süre yolculuk yapan sürücü, görüntülediğini fark edince ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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Nevşehir'de telefon ticareti yapan 27 yaşındaki Osman Güneş'e düğününde arkadaşları, 10 adet iPhone telefon taktı.
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Arkadaşlarının kendi aralarında 'iphone Osman' dediği cep telefonu ticareti yapan Osman Güneş ile nişanlısı Gülnur Ekici'ın düğünü Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Tuzköy Köyü'nde yapıldı.
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Düğüne gelen arkadaşları damada altın ya da para yerine iphone telefon taktı. Damada takılan iPhone telefon sayısının 10'u bulması herkesi şaşırttı.
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Damat Güneş arkadaşlarının takı olarak iphone telefon takmalarının kendisi için sürpriz olduğunu söylerken, gelin Gülnur Güneş de ''Çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz, eşimin lakabına uygun bir tören oldu'' dedi.
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İTFAİYE ARACINI GELİN ARABASI YAPTI!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan 28 yaşındaki Murat Yılmaz, düğününde itfaiye aracını, gelin arabası yaptı.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğinde görevli Murat Yılmaz (28), itfaiye aracını gelin arabası yaptı.
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İtfaiye aracını süsleyen Murat Yılmaz ve Cennet Kılıç (23) çifti, kendisine eşlik eden diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti. Bu araçla düğün salonuna gelen çifti, mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Gelin arabası düğün salonundaki davetlilerin de ilgisini çekti.
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Düğünlerinde güzel bir anı olarak iz bırakmak istediklerini belirten Murat Yılmaz, ”Mesleğim gereği neredeyse tüm mesaim itfaiye aracında geçiyor ve bu benim bir parçam oldu. Ömrümün sonuna kadar beraber olacağım bir kişi unutulmaz bir an yaşamak için aklıma böyle bir uygulama geldi. Mesleğimi düğünüme yansıtarak güzel anıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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EN 'BÜYÜK' DESTEĞİ VERDİ!
Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde otomobil tamirciliği yapan Emin Kırbaş, yakıtı biten araç sürücülerine ilginç bir yöntemle destek verdi.
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Motosikletinin direksiyon başına geçen Kırbaş, yolda kalan araçları ayağıyla iterek akaryakıt istasyonuna kadar götürüyor.
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Yakıt yüzünden yolda kalan ve kendisinden yardım isteyen araç sürücülerinin imdadına yetişen Emin Kırbaş, yolda kalan araca ayağını dayayıp, akaryakıt istasyonuna iterek götürüyor.
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TÜRK İNSANI TRAFİKTE DE KORKMUYOR
Kamyon sürücüsü, kasasında yük ile birlikte taşıdığı otomobilin yarattığı tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
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Kamyonun üzerine yüklenen başka bir kamyon adete kazaya davetiye çıkarıyor.
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Kamyon üstünde taşınan iki kamyon karayolunda ilginç bir görüntü oluşturdu.
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Aksaray-Adana karayolunda ev eşyası ile birlikte otomobilini de taşıyan kamyon trafikte ilginç görüntü oluşturdu.
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İskenderun-Arsuz karayolunda yol çizgilerini boyayan ekip, boyaların kurumasının ardından önlem olarak koydukları konileri ilginç bir yöntemle topladı.
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Üç tekerlekli bisiklette taşıdığı kanepenin üstüne çocuklarını oturtan bir baba objektife böyle yansıdı.
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TIR'la taşınan amazon çadırları karayolunda ilginç görüntü oluşturdu.
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Kamyonun üzerine yüklenen başka bir kamyon adete kazaya davetiye çıkardı.
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Minibüsün arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırmadan kaçak olarak sürdürdükleri yolculuklarına devam ediyorlar.
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Aracının ön camı kırılan sürücü, yolu görebilmek için trafikte kafasını yan camdan çıkardı
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Samsun'da komyonet ile yeni aldıkları koltuk takımını taşıyan kişiler kamyonette koltuk takımına oturarak gitmeyi tercih ettiler.
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Ankara Dikmen Caddesi'nde hurdaya dönen aracı ile seyreden bir otomobil görenleri hayrete düşürdü
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Van'da aşırı yükle yoluna devam eden bir taksi görenleri şaşırttı.
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Kamyonete sığabilecek miktarda eşyayı otomobiline sığdıran sürücü görenleri şaşırttı.
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Karıştığı bir kaza sonrası kırılan camını naylonla kapatıp açtığı delikle önünü görmeye çalışan bir sürücü objektiflere böyle yansıdı.
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Mersin'de tüp kamyonunda taşınan tarım işçileri görenleri hayrete düşürüyor
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Adıyaman'da topladığı kasaları sebze haline motosikleti ile götüren bir sürücü ilginç görüntü oluşturdu.
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Artvin'de bir sürücü 1974 model Murat 124 marka otomobilinin bagajını ve üstünü kışın kullanacağı odun ile doldurarak yoluna devam etti.
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Antalya'nın Alanya ilçesi'nde arızalanan aracı ip bağlayarak motosiklet ile çeken kişi görenleri hayrete düşürdü.
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