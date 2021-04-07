Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYürek yakan feryat! SON DAKİKA: "Kızıma tuzak kurdular!"
ABONE OL

Yürek yakan feryat! "Kızıma tuzak kurdular!"

Konya'da, ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20),annesi Sema İlhan, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu ve amaçlarının kızıma tuzak kurmak olduğu belirtmek isterim" dedi

Yürek yakan feryat! SON DAKİKA:
Yürek yakan feryat! "Kızıma tuzak kurdular!"
0:00 / 0:00
DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında tam bir dehşet meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan´ın (20),yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi´nde toprağa verildi.

"ÇANTASINDAN SİLAHI ÇIKARIP İNTİHAR ETTİ"

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B., ile arkadaşı Serkan Ş., ve onun babası Abdullah Ş., gözaltına alındı. Batuhan B. ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, ''Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti.

Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim. Sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş., ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar'' dedi. Batuhan B., Serkan Ş., ve Abdullah Ş., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

BUKET'İN TELEFONU İNCELENECEK

Bahriye Buket İlhan´ın sosyal medya hesabından `'Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız.

Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın" paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın, olayın yaşandığı arazide kapalı halde bulunan cep telefonu da incelemek üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne teslim edilirken, ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor.

"BAŞKALARI EVLATLARINI KAYBETMESİN"

Bahriye Buket İlhan'in annesi Sema ilhan, sosyal medya hesabından kızının ölümüyle ilgili mesaj paylaştı. İlhan, ''Bahriye Buket İlhan'in annesi Sema ilhan olarak büyük bir keder içerisinde bütün Ereğli halkına ve vicdanı olan herkese sesleniyorum. Ben emekle nice zorluklarla yetiştirdiğim evladımı kaybettim, ama başkalarının evlatlarını kaybetmesini istemiyorum. Zalim vicdansız aç kurtlara evlatların yem olmasını kabul etmiyorum. Böyle canilerin dışarda serbestçe elini kolunu sallayarak gezmemesi için tüm yetkilerden destek bekliyorum'' ifadelerinde kullandı.

"BİR HAFTA ÖNCE TANIŞMIŞLARDI"

Kızına tuzak kurulduğunu öne süren anne İlhan, mesajının devamında, ''Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu ve amaçlarının kızıma tuzak kurmak olduğu belirtmek isterim. Kızımın yaşadığı bu haksızlığın zalimliğin üstüne acılı bir anne olarak yalan yanlış yapılan yorumlara hem hayret ediyor, hem de kahroluyorum. İnsanlardan bu konuda hassasiyet bekliyor ve gerçekleri bilmeden yapılan rastgele haberlere de itibar etmemelerini rica ediyorum. Adalet istiyorum. Artık genç kızlar tuzağa düşürülmesin. Masum evlatlarımızın kanı yerde kalmasın'' dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hayalini İstanbul polisi gerçekleştirdi
GÜNDEMHayalini İstanbul polisi gerçekleştirdi
Savcı, koronaya yenildi
GÜNDEMSavcı, koronaya yenildi
SON DAKİKA: Kartal'daki Hukuk bürosundaki vahşetin nedeni ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMKartal'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı!
Yangını fırsat bilip, ağaçları kestiler!
GÜNDEMYangını fırsat bilip, ağaçları kestiler!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronaya yakalandı - Haberler
GÜNDEMKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, koronaya ...
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
Minibüsteki taciz şokunda karar! - Haberler
GÜNDEMMinibüsteki taciz şokunda karar!
Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem tablosu 7 Nisan (Kandilli ve AFAD)
GÜNDEMBitlis depremle sarsıldı!
CİNSEL TACİZ DAVASI! Son dakika: Arda Turan'ın davası yeniden başladı!
GÜNDEMArda Turan'ın davası yeniden başladı!
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buram buram darbe kokuyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Buram ...