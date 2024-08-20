Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde demans hastası Şükran Bayhan’ın (89), kömür yüklü treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin trenin kamera kaydı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası yaşadığı panik anları yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Demir yolu üzerinde yürüyen annesini başka tren makinistlerinin gördüğünü, buna rağmen diğer makinistleri uyarmadığını öne süren Cankut Bayhan (46), “Annemi görürseniz haber verin’ dediğim makinistin ifadesinin ve o trenin kamera görüntülerinin mahkeme tarafından incelenmesini istiyorum” dedi. REKLAM

Olay, 8 Mayıs’ta Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Kömür taşıyan yük treni, raylarda dengesini kaybedip düşen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan’a çarptı. Makinist Oğuzhan M.’nin (26) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği Bayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tren makinisti O.M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlatıldı. KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Trenin Şükran Bayhan’a çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Tren kamerasına yansıyan görüntülerde, Bayhan’ın dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası panik yaşadığı görüldü.

"TREN YOLUNDA 3 SAAT 25 DAKİKA ZAMAN GEÇİRMİŞ" Demans hastası olan annesinin saat 06.41’de evden çıktığını, durumu fark edip aramaya başladığını belirten Cankut Bayhan, “Anladığım kadarıyla kazada hayatını kaybedene kadar bu tren yolu üstünde 3 saat 25 dakikalık bir zaman geçirmiş. Saat 08.00-08.20 aralığında buradan geçen tek vagonluk bir kontrol bakım ünitesi var. Şahitlerden aldığımız duyumlara göre, buradan geçen makinistin annemi gördüğü, ‘Ben de onu oralarda oyalanırken gördüm. Benden de son anda sıyırdı’ şeklinde beyanları olduğunu öğrendik. Kazaya sebep olan makinistin ise başka bir beyanı var. ‘Benden önceki tren durabilmiş. Onun fren tertibatı benimki gibi değil. Ben aynı şekilde duramadım’ şeklinde kendi durumunu anlatırken daha önce annemi görüp yavaşlayabilen, annemin rayda ilerlerken kaçabilmesi için ona müsaade eden ama neticesinde onu gören ve haber vermeyen bir başka tren olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

REKLAM "MAKİNİST ‘HABER VERİRİZ’ DEDİĞİ İÇİN BAKMADIM" Demir yolu tünelinin çıkışında hafriyat olduğu, balast yüksekliği ve dikenlerden dolayı annesinin raylardan çıkamadığını, raylarda yürümek zorunda kaldığını düşündüğünü anlatan Baykurt, “Hafriyata tırmanarak kurtulma şansı var ama 89 yaşında, yaşlı, sağlık sorunları olan bir kadının böyle bir beceriyi ortaya koymasını beklemek biraz imkansız. Bütün süreç bu rayların üzerinde geçti. Birden çok trenin, zaten iki tanesinin ifadesi mevcut. Ben daha fazlasının gördüğünü düşünüyorum. Kameraları inceleyip İnağzı durağında beklerken Zonguldak’tan 9.25’te hareket edip İnağzı durağına 9.35’te ulaşan yolcu treninin makinistine hattın devam edeceği istikametinde annemin bulunabileceği bilgisini ve eşkalini verdim. Kendisi bana ‘tamam görürsek haber veririz’ dediği için ben de tünele girip bu mıntıkaya bakmadım. Fiziki koşullar başka bir yerde bulunmasına imkan vermiyor. Keşke böyle olmasaydı” diye konuştu.

"FARKLI YERDE OLMASI İMKANSIZ" İhbarda bulunduğu yolcu treninin annesine rastlamamasının imkansız olduğunu söyleyen Bayhan, “10.12’de hayatını kaybetmiş bir insanın 9.35’te bu hat üzerinde görülmemiş olması imkansız. Hattı terk edebilecek başka bir alan yok. ‘Haber veririz’ demesi ve annemin kaçınılmaz olarak burada bulunması düşünüldüğünde bir haber vermeme durumu maalesef aşikar olduğu ve görülmüş olmasının da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. En azından gerçeğin ne olduğunun anlaşılması için ifadesinin alınması gerekir. Aynı zamanda da gerçeğin anlaşılması için trenin kamerası var. Annemin buradan farklı bir yerde olması fiziken imkansız. Bana göre 09.35’te tünelin arkasındaki duraktan ayrılan tren annemi burada kaçınılmaz olarak görmek zorunda” dedi. GÖREN MAKİNİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Kazadan önce Şükran Bayhan’ı raylarda gören yolcu treninin makinisti D.K.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 09.50’de kazanın olduğu yerden geçtiğini söyleyen makinist D.K., “Oradan geçerken tahmini 200 metre uzakta bir şahsın demir yoluna yakın olduğunu fark ettim. Hemen frenleme yaparak ikaz sirenini çaldım. Şahıs demir yolu hattının dışına doğru çıktı. Biz de yolumuza devam ettik. Şahsın güzergah üzerinde bulunan bahçelerde çalıştığını düşündük” ifadelerini kullandı.