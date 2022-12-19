TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!

Aksaray'da kaza, dün akşam, Aksaray- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Silvan´da görevli Uzman Çavuş Kadir Çınar (28), yönetimindeki otomobille Oktay Dönmez'in kullandığı TIR´a arkadan çarptı.
KAZADA AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çınar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Uzman çavuş olarak 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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