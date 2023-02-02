Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Bursa'da kendisine bakan engelli sahibini saatlerce hastane önünde bekledi - Haberler
ABONE OL

3 ay önce sahiplendiği köpek, hastane kapısından ayrılmadı

Bursa'da yürekleri ısıtan bir vefa örneği yaşandı. Kentte bir köpek, kendisine 3 ay önce bakmaya başlayan bedensel engelli Arif Korkmaz'ı saatlerce hastane önünde bekledi

Bursa'da kendisine bakan engelli sahibini saatlerce hastane önünde bekledi - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bedensel engelli Arif Korkmaz'ın (50) 3 aydır baktığı sokak köpeği, muayene için gittiği hastanenin kapısının önünde saatlerce kendisini bekledi.

DHA'nın haberine göre İnegöl´de yaşayan bedensel engelli Arif Korkmaz, 3 ay önce kahvehanede otururken sokaktan geçen bir köpeği sevip, yiyecek verdi.

Korkmaz'ın 'Karabaş' adını verdiği sokak köpeği, o günden sonra yanından hiç ayrılmadı. Köpek, muayene için İnegöl Devlet Hastanesi'ne giden Korkmaz'ı, burada da yalnız bırakmadı. Karabaş, saatlerce hastanede önünde Korkmaz´ı bekledi.

Arif Korkmaz, "3 ay önce beslemeye başladığım 'Karabaş', zararsız bir sokak köpeği. Peşimden hiç ayrılmıyor. Hastaneye gelince de beni yalnız bırakmıyor. 'Karabaş', moral kaynağım oldu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!
GÜNDEM Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü ...
200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor
GÜNDEM 200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor
Antalya'da seralarda "don" nöbeti
GÜNDEM Antalya'da seralarda "don" nöbeti
Muş TOKİ arsa kura sonuçları CANLI İZLE: 2 Şubat 2023 TOKİ Muş arsa kura çekimi sonuçları sorgulama
GÜNDEM Muş TOKİ arsa kura çekimi sonuçları
Şaşkına çeviren görüntü! İstanbul Başakşehir'de arabayı çöpe attılar - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Şaşkına çeviren görüntü! Arabayı çöpe attılar
AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi
GÜNDEM AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve ...
Kastamonu TOKİ arsa kura sonuçları CANLI İZLE: 2 Şubat 2023 TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları sorgulama
GÜNDEM Kastamonu TOKİ arsa kura çekimi sonuçları
Son dakika: AYM'de yeniden Zühtü Arslan dönemi
GÜNDEM AYM'de yeniden Zühtü Arslan dönemi
TOKİ ARSA Burdur kura sonuçları canlı izle: 2 Şubat TOKİ Burdur arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Burdur arsa kura sonuçları
Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?
GÜNDEM Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.