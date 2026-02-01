Habertürk
        Yürekleri ısıttı! Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

        İstanbul Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kedi, kurtarıldıktan sonra kalp masajıyla kendine geldi. Korkutan, ardından yürekleri ısıtan o anlar kameraya kaydedildi

        Giriş: 01.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:37
        Kediyi kalp masajıyla kurtardı
        Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kalp masajıyla kendine geldi.

        AA'da yer alan habere göre Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, binada baygın halde buldukları bir kediyi dışarı çıkardı.

        Kalp masajı yapıldıktan sonra kendisine gelen kedi, oksijen verilerek veterinere götürüldü.

