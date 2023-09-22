Yurt dışındaki MEB burslusu öğrencilerin burs miktarlarının artırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de Yurt dışı bursları için tebliğde yer alan ülkelerin yıllık enflasyon oranları ile yerel para biriminde yaşanan kur artışları da dikkate alınarak çeşitli oranlarda artış sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu olarak yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bursları, ülke şartlarına göre değişen oranlarda artırıldı.

MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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MEB'den alınan bilgiye göre, tebliğde yurt içi ve yurt dışı burslarında artış yapılması ve tebliğin bazı maddelerinin yönetmelikle uyumlu hale getirilmesi için bir çalışma yapıldı.

Yayımlanan tebliğde, yurt dışı bursları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, yurt dışı bursları için tebliğde yer alan ülkelerin yıllık enflasyon oranları ile yerel para biriminde yaşanan kur artışları da dikkate alınarak ülkelere göre çeşitli oranlarda artış sağlandı.

Özellikle 2013'ten sonra burs miktarlarında hiç artış yapılmayan ülkelerden olup çok sayıda öğrencinin bulunduğu İngiltere'deki bursiyerlere yüzde 27, ABD'deki bursiyerlere yüzde 26, Almanya'daki bursiyerlere yüzde 24 ve Fransa'daki bursiyerlere yüzde 16 oranında burs artışı sağlandı.

Öğrencilerin yüzde 75'ini ilgilendiren İngiltere, ABD ve Almanya gibi ülkelerde eğitim alanların burs miktarlarında 10 yıl sonra ilk defa zam yapılmış oldu.

Artışla birlikte öğrenciler, kırtasiye ödeneği ile birlikte ABD'de aylık 2 bin 426 dolar, İngiltere'de aylık 1646 sterlin, Almanya'da aylık 1993 avro, Hollanda'da aylık 1939 avro alacak.

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Ayrıca 55 ülkenin daha burs miktarlarında, ilgili ülkelerin enflasyon oranlarının altında kalmayacak şekilde artışlar sağlandı.

SAĞLIK SİGORTASI ÖDEMELERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA GÖRE YAPILACAK

Tebliğ metninde de birtakım düzenlemelere gidildi. Aylıksız izinli olarak yurt dışına giden memurlara dönüşlerinde ödül bursu verilmesine ilişkin hüküm tebliğe eklendi.

Öğrencilere yurt içi dil eğitimleri esnasında ödenen yurt içi bursları da yaklaşık yüzde 48 oranında artırılarak 3 bin 100 liraya çıkarıldı.

Yurt dışındaki öğrenim süresi sonunda alınan son aya ait burs miktarının tam olarak ödenmesine ilişkin hüküm getirildi.

Öğrencilerin seminer, konferans katılımlarına tez konusu ile ilgili olması halinde izin verilmesi esasken yeni tebliğde sadece tez konusu değil öğrenim alanıyla ilgili olması halinde de bu etkinliklere katılımlarına imkan tanındı.

Eski tebliğe göre, bu etkinliklere katılım için öğrenim görülen kurumdan etkinliğe katılımın zorunlu olduğunun belgelendirilmesi istenmekteydi, yeni tebliğde ise yurt dışı akademik danışmanından alınan belgenin de kabul edilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sağlık sigortası ile ilgili ödemelerin takvim yılı yerine eğitim öğretim yılına göre yapılmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Eski tebliğe göre, öğrencilere yapılacak geri ödemelerde öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde geçmişe dönük yaptıkları masrafları talep edebiliyordu. Yeni tebliğe göre, geri ödemelerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılan masrafların geri ödemesinin, harcamanın yapıldığı tarihten başlayarak en geç 6 ay içinde talepte bulunulması halinde ödenebilmesi ile ilgili bir düzenleme yapıldı.