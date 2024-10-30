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        Haberler Sağlık Yurt dışından getirilen ilaçlarda "maliyet analizi" yapılacak | Sağlık Haberleri

        Yurt dışından getirilen ilaçlarda "maliyet analizi" yapılacak

        Yurt dışından temin edilen ilaçlar gözden geçirilerek maliyet etkisine göre geri ödeme listesine alınacak veya listeden çıkarılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:09
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        Yurt dışından getirilen ilaçlarda "maliyet analizi" yapılacak
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        "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.

        Yüksek bütçeli ilaçlar, yenilikçi tedaviler, yetim ilaçlar gibi ürünlerin geri ödenmesinde alternatif modellerden daha fazla yararlanılacak.

        Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin kullanılması sağlanacak, ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak.

        Yurt dışından temin edilen ilaçlar gözden geçirilerek, maliyet etkili olanların ödemeye alınması, ödeme koşullarının revize edilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması hususunda çalışmalar yapılacak.

        KATILIM PAYLARI DAHA ETKİN KULLANILACAK

        Sağlık ürün ve hizmetlerinde gereksiz talepleri önlemek için katılım payları daha etkin kullanılacak.

        Geri ödemede risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek.

        Sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

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