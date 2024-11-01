Özet

Kollarımızın yürüyüş sırasında sallanması, görünüşte basit bir hareket olsa da, aslında enerji tasarrufu sağlayan önemli bir mekanizmadır. Bu durum, insan evriminin bir parçası olarak karşımıza çıkmakta ve yürüyüş dinamiğimizin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.