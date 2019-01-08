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Gece dışarı çıktık. Kendisi yurt dışından geldiği için onun isteği üzerine güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. Sonra taksiye bindik. Başka yere gitmek istedi. 'Ben eve gideyim, siz devam edin' dedim. Sonra bana argo şeyler söylemeye başladı.