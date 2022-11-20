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Haberler Magazin Yusuf Güney: Haftaya bomba bir haberim var! - Magazin haberleri
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Yusuf Güney: Haftaya bomba bir haberim var!

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi

Yusuf Güney: Haftaya bomba bir haberim var! - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Yusuf Güney geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Güney, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Haftaya bomba bir haberim var. Şimdi benim söylemem olmaz ama haftaya açıklanacak, güzel bir sürprizimiz var. Heyecanlıyım." diyen şarkıcı, muhabirlere teşekkür ettikten sonra öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine giren Güney, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

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