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Yusuf Ziya Ortaç'ın 4 kitabı ilk kez basılıyor

Türk Edebiyatı’nın usta yazarlarından Yusuf Ziya Ortaç’ın dört önemli kitabı, yazarın ölümünden tam 53 yıl sonra ilk kez yeniden basılıyor.

Yusuf Ziya Ortaç

Türk Edebiyatı’na “Hecenin Beş Şairi”nden biri olarak adını yazdıran ve romandan anıya pek çok türde eser veren Yusuf Ziya Ortaç’ın dört önemli kitabı, yazarın ölümünden tam 53 yıl sonra ilk kez yeniden basılıyor.

İnkılâp Kitabevi, Ortaç’ın Kürkçü Dükkânı, Göç, Üç Katlı Ev ve Bizim Yokuş adlı eserlerini günümüz Türkçesi ve yeni kapak tasarımlarıyla yeniden okurlarla buluşturuyor.

Kürkçü Dükkânı, Göç, Üç Katlı Ev ve Bizim Yokuş, gerçekçi anlatımlarıyla adeta bir dönem resmi çiziyor. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına ve çok partili döneme tanıklık eden yazar, eserlerinde toplumsal hayata modernleşme sancılarına, siyasi çatışmalara ve edebi tartışmalara ayna tutuyor.

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