Kentin 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri'nin ana kolu üzerindeki kilit barajlardan biri olarak inşa edilen Yusufeli Barajı tamamlandığında 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
DSİ Genel Müdürlüğünce temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajda, 2,2 milyar metreküp su depolanacak. Öz kaynaklarla Türk mühendisler tarafından inşa edilen barajın gövde hacmi 2 milyon 350 bin metreküp olacak.
Artvin Valisi Ömer Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlandıktan sonra ürettiği enerji ile 650 bin kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayabilecek Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yılda 600 milyon lira katkı sağlayarak kendini 7 yılda amorti edeceğini söyledi.
Tamamen yerli sermaye ve Türk mühendislerin eseri olan projenin Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen en önemli barajlardan olduğuna işaret eden Doğanay, "275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip. Baraj gövdesinde yaklaşık 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Bu da şu demek; 4 milyon metreküp betonla her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir." dedi.
İŞİN BİTİŞ TARİHİ 4 NİSAN 2021
Doğanay, gerek üreteceği enerji gerekse istihdam açısından barajın bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, Yusufeli Barajı ve HES projesinde sözleşmeye göre işin bitiş tarihinin 4 Nisan 2021 olarak belirlendiğini ifade etti.
Proje kapsamında geçici bağlantı yolları, baraj ulaşım yolları ile derivasyon yapılarının da tamamlanarak Çoruh Nehri'nin Nisan 2014'te derivasyonunun yapıldığını hatırlatan Doğanay, "4 yıl süren baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarının ardından 21 Haziran 2018'de temel kotuna ulaşıldı. Temel enjeksiyon çalışmaları tamamlanan baraj ve HES inşaatında enerji kırıcı havuzu kazı ve destekleme çalışmaları ise devam ediyor." diye konuştu.
Doğanay, 11 Temmuz 2018'de başlayan baraj gövdesindeki beton döküm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, enerji yapıları, ulaşım, kablo ve havalandırma amaçlı tüm tünel ve galerilerin tamamlandığını söyledi.
Santral binası kazı ve destekleme çalışmaları ile tavan kemer betonun tamamlandığını, santral binasında gömülü parça montajları ile kalıp, donatı ve beton dökümlerinin koordineli olarak devam ettiğini aktaran Doğanay, "Elektro mekanik teçhizat çalışmaları baraj inşaatı ile koordineli devam ederken gün itibarıyla Yusufeli Barajı ve HES çalışmalarında toplam fiziki gerçekleşme yüzde 60,6 seviyesine ulaştı." dedi.
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