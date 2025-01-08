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        Haberler Sağlık Yutulabilir mide balonları yasaklandı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yutulabilir mide balonları yasaklandı

        Son yıllarda zayıflama yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerden biri haline gelen yutulabilir mide balonları, Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yutulabilir mide balonlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekerek, bu uygulamanın yasaklanmasının doğru bir adım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Göral "Endoskopi yapılmadan mideye balon takıldığında kanser, ülser, reflü gibi hastalıkların teşhisi yapılamıyordu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:22
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        Yutulabilir mide balonları yasaklandı
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        Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu yasağın önemine dikkat çekerek, sağlıklı kilo verme yöntemlerinin, uzman denetiminde yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Mide balonu uygulamasının uzmanlık gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Göral, “Tüm mide balonu uygulamalarında öncelikle hastaya endoskopi yapılması şarttır. Bu sayede mide kanseri, ülser, reflü gibi rahatsızlıklar tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Ancak yutulabilir mide balonlarında bu süreç atlanıyordu. Dolayısıyla erken teşhis şansı ortadan kalkıyor ve hastaların sağlığı riske atılıyordu" diye konuştu.

        "YUTULABİLİR BALONLAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA"

        Yutulabilir mide balonlarının ciddi yan etkilere de neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Göral, “Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyordu. Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu. Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve 5-6 ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve 6 ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "KİLO VERMEK İÇİN KLİNİK UYGULAMALAR TERCİH EDİLMELİ"

        Yasağın yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiren Prof. Dr. Göral, konuşmasını şöyle tamamladı: “Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulaması yerinde bir adım oldu. Çünkü obezite tedavisinde klasik mide balonları hem daha güvenilir hem de daha etkili sonuçlar veriyor. Uygulama öncesinde yapılan detaylı kontroller, olası komplikasyonların önüne geçiyor. Bu nedenle kilo vermek isteyen hastalar, mutlaka gastroenteroloji uzmanlarının gözetiminde hareket etmeli."

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