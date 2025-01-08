Yutulabilir mide balonları yasaklandı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu yasağın önemine dikkat çekerek, sağlıklı kilo verme yöntemlerinin, uzman denetiminde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Mide balonu uygulamasının uzmanlık gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Göral, “Tüm mide balonu uygulamalarında öncelikle hastaya endoskopi yapılması şarttır. Bu sayede mide kanseri, ülser, reflü gibi rahatsızlıklar tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Ancak yutulabilir mide balonlarında bu süreç atlanıyordu. Dolayısıyla erken teşhis şansı ortadan kalkıyor ve hastaların sağlığı riske atılıyordu" diye konuştu.

"YUTULABİLİR BALONLAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA" Yutulabilir mide balonlarının ciddi yan etkilere de neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Göral, “Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyordu. Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu. Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve 5-6 ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve 6 ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.