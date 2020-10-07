Yöresel bir çorba olan yuvalama, yapılışı itibariyle biraz sizi uğraştıracak. Ama buna değeceğine, çorbanızı tadınca daha iyi anlayacaksınız. Gaziantep mutfağının kültürümüze kattığı yemekleri saymakla bitmez. Yuvalama çorbası onlardan biri. Bol köftenin, nohudun yoğurtla buluştuğu, üzerine de erimiş tereyağı, pul biber ve nanenin eklendiği nefis bir çorba.

Kaç Kişilik: 8-10

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Yuvalama Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

12 yemek kaşığı yoğurt

2 buçuk yemek kaşığı un

6 bardak su

1 tatlı kaşığı tuz

Köfte İçin;

150 gram kıyma (3 tepeleme yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı galeta unu

Kimyon

Karabiber

Tuz

1 adet rendelenmiş soğan

Sos İçin;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

Yuvalama Çorbası Yapılışı:

Öncelikle köfte malzemelerimizin hepsini bir yoğurma kabına alıp, yoğuralım.

Elimizle nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayalım.

Sonra yoğurdu, unu ve suyu tencereye alıp mikserle biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını açalım.

Yüksek ateşte kaynayana kadar sürekli karıştıralım.

Kaynayınca altını kısıp, köftelerimizi ekleyip köfteler pişene kadar 15 dakika daha pişirelim.

Tuzunu en son ocağı kapattıktan sonra ilave edelim.

Böylece yoğurt çorbamız kesilmemiş olur.

Üzerine katacağınız sos için; tereyağı ve zeytinyağını tavada kızdıralım.

Pul biber ve nane ekleyerek çorbamıza katalım.

10 dakika dinlendirdikten sonra çorbamız servise hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yumurta ve yoğurdun dokusunun değişmemesi için kaynayan suyu azar azar ilave etmelisiniz.

Yoğurdun kesilmemesi için çorbanız piştikten sonra tuzunu ekleyin.