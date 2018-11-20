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Yuya ve Tuya mumyaları Mısır Müzesi
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Yuya ve Tuya mumyaları Mısır Müzesi'nde sergilendi

Mısır Müzesi'nin kuruluşunun 116. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergide Vezir Yuya ve eşi Tuya'nın mumyaları ile 214 esere yer verildi

20.11.2018 - 03:14 | Güncelleme: AA

Mısır Müzesi'nin kuruluşunun 116. yıl dönümü dolayısıyla başkent Kahire'deki müze binasında bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 1905 yılındaki kazılarda mezarları bulunan Vezir Yuya ve eşi Tuya'nın mumyaları ile o döneme ait 214 yeni eser müzede sergilendi.

Çok sayıda Mısırlı bakan ve büyükelçinin katıldığı yeni sergi salonunun açılışında konuşan Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Yuya ve Tuya arkeolojik koleksiyonunun, başkent Kahire'nin batısındaki Büyük Mısır Müzesi'ne nakledilen Firavun Tutanhamon koleksiyonunun yerini dolduracağını söyledi.

Mısır Müzesi'nin, Tutanhamon koleksiyonunun büyük müzeye nakledilmesinden etkilenmeyeceğini belirten Anani, 1905 yılında mezarları bulunan Yuya ve Tuya hazinelerinin yeni haliyle ilk defa sergilendiğini ifade etti.

Firavun Tutanhamon koleksiyonu, 2010 yılında açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi'ne nakledildi.

Firavun Akhenaton'un anne tarafından dedesi olan Yuya, MÖ 1401-1391 yıllarında yöneticilik yapan Firavun IV. Tutmosis döneminde vezirlik görevinde bulunmuştu.

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