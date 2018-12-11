Yüz şekliniz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor

Yüz şeklinizin karakterinize bir yansıması olacağı hiç aklınıza gelmiş miydi? Şaşırtıcı olsa da dokuz farklı yüz şekli ve bunların da birer anlamı var... İşte yüz şekline göre karakter analizi...