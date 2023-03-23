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Yüz Yıllık Mucize konusu nedir? Star TV Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları

STAR TV ekranlarında yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisi; bir mucize sonucu günümüzde yaşlanmayan ve günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika ile karşılaşmasını konu ediniyor. Dizi severler için Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte STAR TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize oyuncuları isimleri ve hikayesi...

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  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir? STAR TV Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler?

    OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Yüz Yıllık Mucize dizisinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı dizi her hafta perşembe akşamları seyirci karşısına çıkacak. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili bilgiler...
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir? STAR TV Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler?

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI

    Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir? STAR TV Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler?

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU 

    Ali Tahir Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ UYARLAMA MI?
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir? STAR TV Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler?

    Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika ise halası Süreyya tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir. 

    Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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