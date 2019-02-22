Yüzbin kez sağlığım tamam

Axa Sigorta, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü Axa Sağlığım Tamam için Ocak ayında hazırladığı 100.000’inci poliçe ile pazar liderliğini korudu. Bu alanda tercih edilen Axa Sigorta, Axa Sağlığım Tamam kapsamında sunduğu anlaşmalı kurum ağı ile müşterilerinin 7/24 sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlıyor. Ürün, sigortalıların küçük ya da büyük tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra kadın hastalıkları ve doğum, diş sağlığı, tüp bebek danışma, yenidoğan ve çocuk gibi pek çok ek teminatla ürünü kişiselleştirme imkanı da sunuyor. AXA Sigortalılar ayrıca AXAFit mobil uygulamasının DoktorDerki bölümünden ulaştıkları anlaşmalı sağlık kurumlarındaki doktorlardan gerçek zamanlı olarak görüş ve tavsiye alabiliyor. AXA Sağlığım Tamam yenileme garantisiyle Axa Sigortalıların sağlık risklerine karşı ömür boyu sigorta güvencesi altında olmasını da sağlıyor.

FARKLI İHTİYAÇLAR VAR

Sağlığın Axa’nın stratejisinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Çünkü şirket olarak misyonumuz insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bu çerçevede sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Sağlık her şeyin başı, kıymetini kaybetmeden bilmemiz gereken en önemli varlığımız. Bu noktada her bir müşterimizin farklı ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz; bu sebeple de tüm beklentilere cevap verecek esnek poliçeler sunmak için çalışıyoruz.” dedi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ürün çeşitliliğini artırma çalışmaları arasında önemli bir yeri olduğunu dile getiren İşcan, bu ürünün özel sağlık sigortası ürünlerine göre daha uygun fiyatlı olması sebebiyle kısa sürede hızlı bir penetrasyona ulaştıklarını ifade etti: “Bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında pazar lideriyiz. Müşterilerimize ürünü en doğru şekilde anlatmak ve farkındalıklarını artırmak için gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmaları bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu alanda öncülüğümüzü sürdüreceğiz.”